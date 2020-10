ICU में एडमिट एक्टर फराज के इलाज के लिए जुटे 14 लाख, पूजा भट्ट ने दिया अपडेट

एक्टर-डायरेक्टर पूजा भट्ट ने बीते दौर के एक्टर फराज खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. मेहंदी और फरेब जैसी फिल्मों में नजर आ चुके फराज खान बेंगलुरू के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. फराज को ब्रेन इंफेक्शन है और पूजा ने सोशल मीडिया पर फराज की ट्रीटमेंट के लिए फंड्स डोनेट करने की अपील की थी. पूजा ने अपने ट्वीट में बताया है कि अब तक 14.45 लाख रुपयों की राशि इकट्ठा हो चुकी है.

पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा- आप सब स्पेशल लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने फराज खान की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फंड्स का इंतजाम किया. मुझे बताया गया है कि उनके हालात बेहतर हो रहे हैं और उनका परिवार फराज की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जरुरी 25 लाख में से अब तक 14.45 लाख रुपए जुटा चुका है. हमें अभी और आगे बढ़ना है.

Gratitude to all you truly special,generous people who spread the word & contributed towards the medical treatment of #FaraazKhan Am told he is showing improvement & that the family managed to raise ₹ 14,45,747 of ₹25,00,000 as of today. Let’s keep this going🙏 https://t.co/jgdte69Zcy