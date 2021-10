शाहरुख के बेटे Aryan Khan के सपोर्ट में Pooja Bedi, पूछा- मासूम बच्चे को जेल में क्यों रखा गया है?

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसे हुए हैं और मौजूदा समय में आर्थर जेल में हैं. मामला सेशंस कोर्ट में है और इस मामले में 20 अक्टूबर को फैसला आना है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ग्रुप आर्यन खान को ट्रोल कर रहा है वहीं एक दूसरा ग्रुप आर्यन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है और शाहरुख का सपोर्ट कर रहा है. इसी लिस्ट में नया नाम पूजा बेदी का जुड़ गया है. पूजा बेदी ने मामले पर रिएक्ट किया है और कहा है कि आर्यन खान को अबतक जेल में नहीं होना चाहिए.

पूजा बेदी ने किया आर्यन का बचाव

ट्विटर पर हमेशा अपनी राय बेबाकी से रखने वाली पूजा बेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि- अगर आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिले थे तो फिर उस मासूम बच्चे को इतने समय के लिए जेल में क्यों रखा गया है? बिना किसी कारण किसी को जेल में डालना उसे मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है. हमारे कानून में बड़े बदलावों की जरूरत है. ऐसे सिस्टम की वजह से ही मासूमों को सजा देकर क्रिमिनल बना दिया जाता है.

If no drugs were found on #AryanKhan isn't it appalling that an innocent kid is made to spend days & days in lockup?

Its psychologically damaging to be put in jail for no reason.

The judicial system needs a major revamp... such systems create criminals by punishing innocents.