71 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी जन्मदिन की बधाई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है. सोशल मीडिया पर भी वे काफी सक्रिय रहते हैं. नरेंद्र मोदी अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री भी नरेंद्र मोदी से काफी इंस्पायर्ड है और उनका सम्मान करती है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर इंडस्ट्री से उन्हें सब लोग सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं.

अक्षय कुमार ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर उन्हें बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, निम्रत कौर और रितेश देशमुख समेत कई सारे एक्टर्स ने विश किया है. एक्टर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर उन्हें विश करते हुए लिखा- आप ने मुझे हमेशा बहुत अपनेपन से हौसला और आशीर्वाद दिया है. मैं आप जैसा तो नहीं लिख सकता लेकिन आज आपके जन्मदिन पर आपको दिल से अनेकों बधाई दे रहा हूं @narendramodi जी. आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी भगवान से आपके लिए यही कामना है.

आप ने मुझे हमेशा बहुत अपनेपन से हौसला और आशीर्वाद दिया है। मैं आप जैसा तो नहीं लिख सकता लेकिन आज आपके जन्मदिन पर आपको दिल से अनेकों बधाई दे रहा हूँ @narendramodi जी।आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी भगवान से आपके लिए यही कामना है। — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2021

Wishing our honourable prime minister Shri @narendramodi ji the best of health and a wonderful, fulfilling, long life. A very, very #HappyBirthdayModiji ✨🙏🏼 — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) September 17, 2021

Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday. May god bless you with long life, happiness and great health Sir. #HappyBirthdayModiji pic.twitter.com/oDTkhOdxkB — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 17, 2021

नेहा धूपिया-अभिषेक बच्चन ने भी किया विश

इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने लिखा- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई. आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करता हूं. वहीं एक्टर रितेश देशमुख ने उन्हें विश करते हुए कहा कि- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई. भगवान आपको खुशहाल रखे और लंबी उम्र दे. बता दें कि इसके अलावा नेहा धूपिया, कोएना मित्रा, कंगना रनौत, विवेक ओबेरॉय समेत कई सारे सितारे मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं.

#happybirthday to our honourable Prime minister @narendramodi ji …. Health and happiness sir … always — Neha Dhupia (@NehaDhupia) September 17, 2021

दुनियाभर में पॉपुलर हैं मोदी

नरेंद्र मोदी की बात करें तो साल 1950 में उनका जन्म गुजरात में हुआ था. वे शुरुआत में आरएसएस के साथ जुड़े उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वॉइन की. साल 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. साल 2014 में वे पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और साल 2019 में उन्होंने दूसरी बार ये कमान संभाली. आज विश्वभर में वे एक पॉपुलर नेता हैं और उन्हें दुनियाभर के लोगों से ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलता है.