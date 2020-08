सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में अब देश-विदेश के लोग भी जुड़ चुके हैं. अब यह मुद्दा बॉलीवुड या मुंबई-पटना तक नहीं बल्क‍ि अंतरराष्ट्रीय रूप ले चुका है. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीड‍िया के जर‍िए लोगों का इस लड़ाई में लगातार सपोर्ट मांग रही हैं और इसी का नतीजा है कि सुशांत को न्याय दिलाने में अब हर कोई सामने आ रहा है.

सुशांत के न्याय के लिए दुनिया एकजुट

22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन श्वेता ने अपने भाई के फैंस संग ऑनलाइन बातचीत की और न्याय के लिए प्रार्थना की. इस दौरान 101 देश के लोग उनसे जुड़े. इसमें हिंदू-मुस्ल‍िम और ईसाई समेत सभी धर्म के लोगों ने एकजुट होकर सुशांत के लिए गायत्री मंत्र का पाठ क‍िया. श्वेता ने यह वीड‍ियो ट्वीट कर लिखा- '101 देशों के लोग हमसे जुड़े. मुस्ल‍िम, हिंदू या ईसाई वे जो भी थे, फर्क नहीं पड़ता. सभी हमारे प्यारे सुशांत के लिए गायत्री मंत्री का जाप कर रहे थे. उम्मीद है भगवान हममें इस लड़ाई के लिए, सच और न्याय के लिए ऐसे ही एकता बनाए रखे, #GayatriMantra4SSR #JusticeForSushant #GodIsWithUs'.

People from more than 101 countries joined in. Didn’t matter it was Muslim,Hindu or Christian,they were all chanting Gayatri mantra for our Beloved Sushant.🙏❤️🙏 Hope God always keeps us united 4 ths fight for truth and justice #GayatriMantra4SSR #JusticeForSushant #GodIsWithUs pic.twitter.com/fu9dI7Ajxe

श्वेता ने कहा कि इस आयोजन ने उनका दिल छू लिया. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ताकत मिली और आसपास बस पॉजिट‍िविटी भरी है. श्वेता ने इस मीट‍िंग को ऑर्गनाइज करने वालों, इसमें शामिल होने वालों और इतना शानदार अनुभव देने वालों को धन्यवाद दिया.

So so very touched by this event. Feeling so elevated and positivity is surrounding all of us. Thanks to everyone who helped organize it and to the extended family who joined and made this a divine experience. #JusticeForSushant #GodIsWithUs pic.twitter.com/xb8TS6QOcz