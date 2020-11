हैदराबाद में शूट कर रहे सोनू सूद, मदद मांगने मीलों दूर से पहुंचे लोग, वीडियो वायरल

लॉकडाउन में जरुरतमंदों की मदद कर लोगों के दिलों में मसीहा का दर्जा हास‍िल करने वाले एक्टर सोनू सूद अभी भी अपना सेवाकार्य जारी रखे हैं. इन दिनों हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूट‍िंग कर रहे सोनू यहां भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे. लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने मीलों दूर से आ रहे हैं. उनके इस काम को देख साउथ मूवी डायरेक्टर रमेश बाला ने सोनू का एक वीड‍ियो शेयर किया. रमेश बाला द्वारा शेयर इस वीड‍ियो पर सोनू ने भी आभार जताया है.

सोनू ने रमेश बाला के वीड‍ियो को ट्वीट कर लिखा- 'कभी कभी भगवान इंसानों तक पहुंचने के लिए आपको दूत के तौर पर चुनते हैं. थैंक्यू रमेश सर इन प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए'. रमेश बाला के जिस वीड‍ियो को सोनू ने शेयर किया है उसमें सोनू लोगों की समस्या सुनते देखे जा सकते हैं. एक जगह एक व्यक्त‍ि सोनू के पैर छूते भी देखा जा सकता है. इस वीड‍ियो में पुरुष से लेकर महिला तक, हर कोई सोनू सूद के पास अपनी परेशानी लेकर आया है और सोनू बड़े नम्र भाव से सभी को सुन भी रहे हैं.

Some times God choses you as a catalyst to reach people.

Thank you so much Ramesh sir for your encouraging words. Humbled🙏 https://t.co/ir76mTor9K