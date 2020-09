एक्ट्रेस पायल घोष द्वारा डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ऊपर लगाए गए आरोप इस वक्त चर्चा में हैं. पायल ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे. इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी. अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर इस मुद्दे को तूल दी है.



एक्ट्रेस ने पीएम मोदी, अमित शाह और पीएमओ इंड‍िया को टैग करते हुए ट्वीट किया- 'मैंने एक अपराधी के ख‍िलाफ मामला दर्ज किया है जो दूसरे लोग भी यही धारणा रखते हैं और मुझे ही लपेटे में लिया जा रहा है, मुझसे ही सवाल किए जा रहे हैं. जबकि आरोपी घर पर बैठकर आराम कर रहा है. क्या मुझे न्याय मिलेगा'. उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए भी सवाल खड़े किए हैं. वे लिखती हैं- 'मैं कोलकाता के एक सबसे प्रतिष्ठ‍ित कॉलेज की स्टूडेंट रही हूं और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है जो कोलकाता में रहते हों जिसके पीछे कोई ड्रग पेडलर या सुसाइड के लिए उकसाने वाला छ‍िपा हो. तो फिर ये फर्क क्यों? @mamtaofficial प्लीज जवाब दें मैडम'.

I have put down a case against a culprit who even others are convicting of similar acts and I am the one who is grilled and questioned. While the alleged and the guilty is chilling at his home. Will I get justice sir @natendramodi @PMOIndia @AmitShah #MeToo

I am an alumni of one of the most prestigious college from Kolkata and have no support whatsoever and someone who isn't even from Kolkata, a drug peddler and suicide abetment accused gets everyone behind her. Why is this difference? @MamataOfficial pls answer this madam..!!!