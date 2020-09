पायल घोष को भी बदनाम किया जाएगा, ये Metoo सबसे बड़ा फेलियर है: कंगना रनौत

एक्ट्रेस पायल घोष ने जब से अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, तब से बॉलीवुड में फिर MeToo का मुद्दा गरमा गया है. जिस मुद्दे की वजह से कई सेलेब्स के करियर खराब हुए और कई को बदनामी झेलनी पड़ी, अब फिर उस मुहिम को लेकर चर्चा होने लगी है. पायल घोष के अनुराग पर लगाए गए आरोपों को भी इसी मुहिम के तहत देखा जा रहा है. अब वैसे तो दुनिया में मीटू की वजह से कई महिलाओं को न्याय मिला है, लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत की राय अलग है.

कंगना ने मीटू मुहिम पर उठाए सवाल

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर मीटू मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने मीटू को सबसे बड़ा फेलियर बता दिया है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- मीटू बॉलीवुड में एक बड़ा फेलियर रहा है क्योंकि जितने भी रेपिस्ट हैं, वो सभी लिबरल हैं. इस वजह से वो मुहिम ही खत्म हो गई. अब पायल को भी बदनाम किया जाएगा. उसको भी शांत करवा दिया जाएगा. लेकिन मैं पायल का समर्थन करती हूं. हम बेहतर समाज की उम्मीद रखते हैं.

#MeToo has been a big failure in Bullywood, because most rapists and harassers were liberals only so they killed the movement, for sure #PayalGhosh will be humiliated and silenced like all other victims but my heart goes out to her. We deserve a better society #AnuragKashyap https://t.co/qUNyeDtb7r