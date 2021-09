येलो मोनोकनी में परिणीति चोपड़ा का छाया सिजलिंग Video, यूं स्विम करती आईं नजर

बॉलीवड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से परिणीति को बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है. परिणीति के सुपर स्टाइलिश फोटोज इंटरनेट पर छाए रहते हैं. अब मोनोकनी में परिणीति चोपड़ा का एक सिजलिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मोनोकनी में परिणीति की अंडरवाटर स्विमिंग

दरअसल, परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी फैमिली संग मालदीव में वेकेशन एन्जॉय कर ही हैं. ग्लैमरस डीवा परिणीति अपने वेकेशन से लगातार अपनी सुपर सिजलिंग फोटोज और वीडियो शेयर कर फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. अब परिणीती ने कट-आउट येलो मोनोकनी में स्विम करते हुए अपना एक सिजलिंग वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.

वीडियो में परिणीति पानी के अंदर सुकून से स्विम करती हुई नजर आ रही हैं. मोनोकनी में परिणीति के गॉर्जियस स्टाइल और इतने सुकून के साथ स्विमिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. महज 14 घंटे के अंदर परिणीति के इस वीडियो पर लाखों में व्यूज आ चुके हैं. फैंस एक्ट्रेस के वीडियो के कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर इमोजी के साथ अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

परिणीति की रेड मोनोकनी फोटो पर प्रियंका का आया कमेंट

बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस ने रेड कलर की मोनोकनी में अपनी एक फोटो शेयर की थी. फोटो में परिणीति अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा के पोज को कॉपी करती हुई नजर आई थीं. परिणीति की इस फोटो को प्रियंका चोपड़ा ने भी पसंद किया था. एक्ट्रेस ने कमेंट सेक्शन में लिखा था- अरे वाह, लगता है तुम इंस्पार्ड हो?

वर्कफ्रंट पर परिणीति को सायना नेहवाल की बायोपिक में देखा गया था. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वह 'संदीप और पिंकी फरार' में नजर आईं. फिल्म में वह अर्जुन कपूर के अपोजिट थीं. उनकी फिल्म 'The Girl On The Train' को भी फैन्स पसंद किया.