पैपराजी ने Katrina को कहा 'भाभी जी', एक्ट्रेस मुस्कुराईं, Vicky Kaushal की भी छूट गई हंसी, VIDEO

न्यूलीवेड कपल कटरीना कैफ और व‍िक्की कौशल शादी के बाद वापस मुंबई लौट चुके हैं. एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत के बाद पैपराजी ने भी उनका खूब आदर-सत्कार किया. कटरीना और व‍िक्की ने भी पैपराजी को स्माइल‍िंग चेहरे के साथ रिस्पॉन्ड किया. इस दौरान पैपराजी ने कटरीना को भाभी जी कहकर पुकारा, जिसका वीड‍ियो वायरल हो रहा है.

पैपराजी ने कपल को फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा 'जोड़ी बहुत खूबसूरत है, हिट है जोड़ी'. एक फोटोग्राफर कटरीना को 'भाभी जी' कहकर भी पुकारता है. जिसपर कटरीना मुस्कुराते हुए हाथ ह‍िलाती हैं. व‍िक्की की मुस्कान भी हंसी में बदल जाती है, वे कटरीना से 'भाभी जी' शब्द कहते नजर आते हैं. पैपराजी कटरीना और व‍िक्की को थोड़ा आगे आने को कहती है. कपल उनकी ख्वाह‍िश को पूरा करते हुए दो कदम आगे भी आते हैं और पोज देते हैं.

पैपराजी ने व‍िक्की से कहा ये

आगे पैपराजी व‍िक्की से पूछती है 'How is the Josh'. व‍िक्की जवाब तो नहीं देते पर उनके चेहरे की स्माइल तो यही बता रही है जोश फुल हाई है. कुछ लोग व‍िक्की से यह कहते हुए सुने जा सकते हैं 'व‍िक्की भाई तुसी छा गए.' कपल का यह वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है.

कुछ ऐसी नजर आईं कटरीना

इनमें कटरीना मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा लगाए कमाल की लग रही हैं. हल्के गुलाबी रंग के चूड़ीदार में वे खूब जंच रही हैं. व‍िक्की ने ऑफ व्हाइट शेड का शर्ट और पैंट पहना है जिसमें दोनों एक-दूसरे के लुक को कॉम्प्लीमेंट करते नजर आ रहे हैं. व‍िक्की और कटरीना, दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे Made for each other जोड़ी लगे.