PAK क्रिकेटर इमरान खान से होने वाली थी रेखा की शादी? मां ने पंडित से ली थी सलाह, फिर...

इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ इमरान खान, पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर रहे हैं. अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री भी रहे. फिलहाल वे सुर्खियों में हैं, क्योंकि अफवाहें उड़ी हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की पाकिस्तानी जेल के अंदर हत्या कर दी गई है. रिपोर्ट्स आईं कि इमरान की हत्या रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में की गई. हालांकि इमरान खान की टीम ने इस अफवाह को झूठा भी बता दिया है.

और पढ़ें

राजनीतिक नेता होने के अलावा इमरान खान पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक रहे हैं. उनकी गिनती दुनिया के सबसे आकर्षक क्रिकेटर्स में होती थी. ऐसे में इमरान निजी जिंदगी और लिंक-अप्स को लेकर भी सुर्खियों में रहा करते थे. बॉलीवुड की कई लीडिंग लेडीज से उनका नाम जुड़ा. इसमें जीनत अमान, शबाना आजमी संग अन्य शामिल थीं. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नाम दिग्गज अदाकारा रेखा का था.

रेखा और इमरान का था अफेयर?

1980 के दशक में रेखा और इमरान के लिंक-अप की अफवाहें शुरू हुईं. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी लव स्टोरी ने ग्लैमर और क्रिकेटिंग दुनिया में खूब चर्चा बटोरी. रिपोर्ट्स थीं कि रेखा और इमरान मुंबई के बीच पर एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे. साथ ही क्रिकेटर, रेखा की फिल्मों की शूटिंग्स पर भी जाते थे.

Advertisement

1985 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान और रेखा 'प्यार के रंग बिखेर रहे हैं' और एक-दूसरे पर पूरी तरह फिदा थे. रिपोर्ट के अनुसार, 'जिन लोगों ने रेखा और इमरान को बीच पर एक-दूसरे के साथ देखा, वे उनकी क्लोजनेस से प्रभावित थे और इस बात से सहमत थे कि दोनों गहराई और जुनून से एक-दूसरे से प्यार करते हैं.'

मां ने की थी ज्योतिष से बात

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रेखा की मां पुष्पावली उनकी इमरान के साथ रिलेशनशिप से बहुत खुश थीं, क्योंकि वे उन्हें अपनी बेटी के लिए सबसे योग्य बैचलर मानती थीं. इतना ही नहीं, पुष्पावली उनके गठबंधन के लिए उत्सुक थीं और इसके लिए ज्योतिषी से भी मिली थीं. रिपोर्ट में कहा गया था, 'वे दिल्ली गई थीं और एक नजूमी से पूछा था कि क्या इमरान उनकी बेटी के लिए आदर्श दूल्हा हो सकते हैं. किसी को नहीं पता कि नजूमी ने क्या कहा, लेकिन रेखा की मां को विश्वास था कि इमरान उनके परिवार में एक स्वागतयोग्य जोड़ हो सकते हैं.'

हालांकि रिपोर्ट्स में संभावित गठबंधन की बात थी, लेकिन यह कभी हुआ नहीं. न रेखा ने और न ही इमरान ने वजह बताई, और किसी को ठीक-ठीक से पता नहीं कि क्या गलत हुआ. रिपोर्ट्स के बाद एक बार रेखा ने फिर से ध्यान खींचा था, जब वे इमरान खान के साथ लाहौर में एक चैरिटी कॉन्सर्ट में गईं और उनके साथ डांस करती नजर आईं.

Advertisement

एक्ट्रेस से शादी को लेकर बोले थे इमरान

इमरान खान भारतीय एक्ट्रेस जीनत अमान से दीवानों की तरह प्यार करते थे. दोनों ने 1970 के अंत में अपने रोमांस से सबको हैरान कर दिया था. अफवाहें थीं कि इमरान मैच के लिए भारत आए तो जीनत से प्यार हो गया. यह भी कयास लगाए गए कि इमरान ने अपना 27वां जन्मदिन जीनत के साथ मनाया था. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की.

रेखा और जीनत के अलावा इमरान खान का नाम एक्ट्रेस शबाना आजमी से भी जुड़ा, लेकिन दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं की. इमरान खान के बंगाली एक्ट्रेस मुनमुन सेन के साथ रिलेशनशिप की भी खूब अफवाहें उड़ी थीं. उनकी क्लोजनेस ने मीडिया में खूब ध्यान खींचा था. बॉलीवुड डीवाओं को डेट करने की अफवाहों के बीच क्रिकेटर ने एक बार कहा था, 'एक्ट्रेसेज की संगति थोड़े समय के लिए अच्छी होती है. मैं कुछ समय तक उनकी संगति का मजा लेता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं. मैं फिल्म एक्ट्रेस से शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकता.'

---- समाप्त ----