'Golden Boy' नीरज चोपड़ा की बायोपिक की चर्चा, यूजर्स बोले- अक्षय कुमार बनेंगे हीरो

अक्षय कुमार को सोशल मैसेज वाली फिल्में करने के साथ-साथ देशभक्ति वाली फिल्मों और बायोपिक करने के भी जाना जाता है. असल जिंदगी में अक्षय कुमार फिटनेस फ्रीक हैं और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं. ऐसे में जब भी स्पोर्ट्स को लेकर कोई बात होती है अक्षय कुमार का नाम इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है. हाल ही में टोक्यो ओलिंपिक में 23 साल के नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता. ऐसे में अक्षय कुमार पर ढेरों मीम्स बनने लगे.

अक्षय ने नीरा को दी बधाई

नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद देशभर की जनता के साथ-साथ बॉलीवुड के सेलेब्स ने उन्हें बधाइयां दीं. ऐसे में अक्षय कुमार ने भी नीरज को बधाई देते हुए ट्वीट किया. अक्षय ने लिखा, 'यह एक गोल्ड है. इतिहास रचने के लिए आपको दिल से बधाई नीरज चोपड़ा. आपने करोड़ों लोगों को खुशी के आंसू दिए हैं. बहुत अच्छे #NeerajChopra #Tokyo2020.'

It’s a GOLD 🥇Heartiest Congratulations @Neeraj_chopra1 on creating history. You’re responsible for a billion tears of joy! Well done #NeerajChopra! #Tokyo2020 pic.twitter.com/EQToUJ6j6C — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2021

सोशल मीडिया पर उड़ा अक्षय का मजाक

अक्षय कुमार को उनकी देशभक्ति से वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है. साल 2018 में उन्होंने फिल्म गोल्ड में भी काम किया था, जो हॉकी में भारत के पहले गोल्ड जीतने की कहानी थी. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात का अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आगे चलकर अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा की बायोपिक भी बनाएंगे और उसमें लीड रोल करेंगे. इसे लेकर कई यूजर्स ने ट्वीट किए.

Leaked picture of akshay kumar from the sets of #NeerajChopra's biopic. . pic.twitter.com/vWZvtvVQBd — Rishikesh (@rishi01jee) August 7, 2021

Akshay kumar and John Abraham fighting with each other for who gonna make a biopic on #NeerajChopra #goldmedal pic.twitter.com/RpqW0O6l4z — sarcastic. banda_69🇮🇳 (@MOHDADIL7183) August 7, 2021

Next biopic ? pic.twitter.com/FlZKHIGqnb — Delhi Se Hoon BC (@delhichatter) August 7, 2021

Akshay Kumar on the way to announce " Gold Once Again : The Neeraj Chopra Story" :#NeerajChopra #Gold pic.twitter.com/JdbNUr7x4d — Varad Ralegaonkar (@varadr_tistic) August 7, 2021

Akshay Kumar to play the role of Javelin in the new movie

Neeraj Ek Gold Katha pic.twitter.com/HUC7dTggKe — Ritushree 🌈 (@QueerNaari) August 7, 2021

मीराबाई चनू की बायोपिक के लिए भी बने थे मीम्स

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब स्पोर्ट्स को लेकर अक्षय कुमार पर मीम्स बने हों. इससे पहले मीराबाई चनू के टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अक्षय कुमार पर मीम बनाते हुए कहा था कि अब वह मीराबाई की बायोपिक में काम करेंगे. किसी भी देशभक्ति या स्पोर्ट्स के इवेंट में अक्षय कुमार के नाम के मीम्स बनना अब आम-सी बात हो गई है.

किसे अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं नीरज?

अगर सही में नीरज चोपड़ा की बायोपिक बनती है तो वह किसे अपना रोल करते देखना चाहते हैं? 2018 में एशियाई गेम्स के बाद द क्विंट के साथ बातचीत में नीरज चोपड़ा ने इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि वह अक्षय कुमार या रणदीप हुड्डा को अपनी बायोपिक में अपना रोल निभाते देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा था, 'बढ़िया होगा अगर एक बायोपिक बनाई जाती है. मुझे जो लोग पसंद हैं वो हैं हरियाणा से रणदीप हुड्डा और बॉलीवुड में अक्षय कुमार.'

