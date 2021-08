शाहरुख खान-करीना-मलाइका संग करण जौहर का संडे डिनर, वायरल हुई तस्वीर

शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग हैं और उन्हें इन दिनों बहुत कम ही देखा जाता है. शाहरुख फिल्मों से ब्रेक लिए हुए हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. इसके अलावा वह अपने कमबैक के लिए भी पसीना बहा रहे हैं. इन दिनों शाहरुख की एक झलक के लिए फैंस तरसते रहते हैं, जो अब उन्हें मिल गई है.

शाहरुख ने करीना संग की पार्टी

रविवार रात करीना और करिश्मा कपूर की पार्टी में शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान संग पहुंचे. पार्टी में उनके साथ मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और नताशा पूनावाला थे. इस पार्टी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह सभी स्टार्स को पोज करते देख सकते हैं.

एक फोटो को धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो है सेलेब्स की ग्रुप फोटो. इस फोटो में करीना, करिश्मा, अमृता और नताश सोफा पर बैठे हैं तो वहीं शाहरुख, गौरी, करण, मनीष और मलाइका खड़े हुए नजर आ रहे हैं. करण जौहर और अमृता अरोड़ा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'This Is Us.'

इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हैं, जो मलाइका और अमृता अरोड़ा ने शेयर की हैं. एक फोटो में मलाइका अपनी रिंग्स और लुक्स फ़्लूएंट कर रही हैं. वहीं अन्य में अमृता ने करीना, करिश्मा और नताशा पूनावाला के साथ पोज किया है.

मलाइका-अमृता की इंस्टा स्टोरीज

इन प्रोजेक्ट में आएंगे नजर

इस तस्वीर के आने से कुछ घंटों पहले करीना कपूर ने ऐलान किया था कि वह अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबिल को लॉन्च करने वाली हैं. लॉन्च पर उनके साथ करण जौहर होंगे. यह आज शाम 5 बजे होगा. करीना फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान संग भी नजर आने वाली हैं. शाहरुख खान के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह फिल्म पठान से कमबैक कर रहे हैं. इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे.