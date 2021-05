मिस यूनिवर्स के मंच से अपील- म्यांमार की मदद की मांग, 'Stop Asian Hate'

ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2020 की अनाउंसमेंट कर दी गई है. मिस मेक्स‍िको एंड्र‍िया मेजा ने इस प्रतिष्ठित ख‍िताब को जीत लिया है. जहां एक ओर मिस यूनिवर्स 2020 के ऐलान ने सभी का ध्यान खींचा वहीं इस प्रतियोगिता में कुछ और भी बातें गौर करने वाली रहीं. रव‍िवार को कंपटीशन के दौरान म्यांमार की मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट Thuzar Wint Lwin भी शो में आकर्षण का केंद्र रही. वहीं मिस सिंगापुर Bernadette Belle Wu Ong ने भी रंग भेदभाव को लेकर पावरफुल स्टेटमेंट दिया.

दरअसल, शो के दौरान जब स्टेज पर Thuzar Wint Lwin आईं तो उनके हाथ में अपने देश के नाम एक बैनर था. इसमें लिखा था- 'म्यांमार के लिए प्रार्थना करें'. उन्होंने एक वीड‍ियो मैसेज भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा- 'हमारे लोग मर रहे हैं और सेना रोज हमारे लोगों को मार रही है. मैं सभी लोगों से म्यांमार के लिए आवाज उठाने का आग्रह करती हूं. मिस यूनिवर्स म्यांमार के बाद से ही मैं तख्तापलट पर आवाज उठा रही हूं'. अपने मैसेज के जर‍िए Thuzar Wint Lwin ने दुनिया के सभी लोगों से म्यांमार में हो रही हिंसा के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने का अनुरोध किया है.

कौन है Thuzar Wint Lwin?



Thuzar Wint Lwin के बारे में बता दें कि वो म्यांमार के पॉपुलर सेल‍िब्रिटीज, एक्टर्स, सोशल मीड‍िया इन्फ्लूएंसर्स और स्पोर्ट्स पर्सन में से एक हैं. उन्होंने मयांमार में हुए तख्तापलट की घटना का विरोध किया है. मिस यून‍िवर्स 2020 प्रतियोगिता में Thuzar Wint Lwin फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाई लेक‍िन उन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम से सम्मान‍ित किया गया.

