शूट के दौरान घायल हुए प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस, अस्पताल में एडमिट

रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा के पति अपने टेलीविजन शो के दौरान सेट पर घायल हो गए हैं. TMZ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें शनिवार को चोट लगी थी और इसके लिए उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. हालांकि यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर उन्हें चोट कहां और कैसे लगी थी. आपको बता दें उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था. अब वे रविवार के दिन घर भी वापस आ चुके हैं और सोमवार से अपने सिंगिंग रियलिटी शो 'द वॉयस' के लिए शूटिंग शुरू करेंगे.

निक जोनस हुए अस्पताल में भर्ती

निक फिलहाल लॉस एंजेलिस में हैं जबकि उनकी पत्नी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लंदन में हैं. वह पिछले साल के आखिर से कई प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वहां रह रही हैं. इस बीच, निक रियलिटी शो 'द वॉयस' पर काम कर रहे हैं और यहां तक ​​कि अपना स्पेसमैन एल्बम भी लॉन्च किया है.

आपको बता दें 1 दिसंबर 2018 को प्रियंका और निक ने दो रिवाजों से शादी की थी. दोनों ने हिंदू और ईसाई धर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से उदयपुर में शादी की थी. प्रियंका की शादी उस वक्त काफी सुर्खियों में रही थी. फैंस को कपल की केमिस्ट्री भी काफी पसंद आई थी अब भी सब दोनों को एक साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं मालूम हो, दोनों की शादी की फोटोज अभी तक फैंस के बीच छाई रहती हैं.

उन्होंने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया पर Then and Now की एक फोटो शेयर की थी. उनकी पहली फोटो 13 साल की उम्र की थी और दूसरी फोटो मौजूदा समय की. उन्होंने इस पर लिखा था- पहली फोटो मेरे डायगनॉसिस के कुछ हफ्तों के बाद की है. मैंने अपना काफी वजन खो दिया था. इसके बाद से अब तक मैंने कुल 100 पाउंड वजन बढ़ाया है. अब मैं खुश और हेल्दी हूं. अच्छे खान-पान और देख-रेख से मैंने खुद को काफी फिट रख लिया है और अपनी दिनचर्या में एक नियंत्रण स्थापित कर लिया है. मैं अपने परिवार और समर्थकों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी देखभाल की और कठिन समय में मेरा सपोर्ट किया. मैं अपने सभी फैंन्स को भी थैंक्स कहता हूं."

हाल ही में प्रियंका और निक ने भारत के लिए कोविड 19 में मदद के लिए एक मिलियन इकट्ठा xकिए. ये उनका टारगेट अमाउंट था जिसे वे कलेक्ट करने में सक्षम रहे. अब कपल ने 3 मिलियन का टारगेट सेट किया है जिसे ये जल्द पूरा करने की उम्मीद जता रहे हैं.