सुशांत केस: मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले- हमारी जांच की आलोचना हुई, अब बताएं लोग सच क्या है?

सुशांत सिंह राजपूत केस में जबसे एम्स के डॉक्टर्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, मुंबई पुलिस और सरकार फिर से इस मामले को लेकर बोलने लगी है. एम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था. उन्होंने सुसाइड ही किया था. सुशांत की बॉडी में भी किसी तरह का जहर नहीं पाया गया. अब ये बात सामने आने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान सामने आया है.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

परमबीर सिंह ने ANI से बातचीत में कहा- वे सभी जिन्होंने बिना किसी सूचना के सुशांत केस को लेकर हमारी जांच की आलोचना की, अलग-अलग चैनलों पर जाकर बयानबाजी की और कमेंट्स किए. मैं उन सभी को चैलेंज करता हूं कि वे बताएं कि इस केस की जांच को लेकर क्या जानते हैं. जबकि केस को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया था. ये सब निजी स्वार्थ और मोटिवेशन कैंपन के बारे में था.

All those who criticised our investigation without any information, going to different channels & making comments, I challenge them to reveal what they know as probe was entirely confidential. It was all about vested interests & a motivated campaign: Mumbai Police Commissioner https://t.co/lGrygcBcUl pic.twitter.com/Sy0CkWrnsh