scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मिर्जापुर' के मुन्ना भैया का छलका दर्द, 'बंजारे' की तरह बीती जिंदगी, खूब करना पड़ा स्ट्रगल

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में मुन्ना त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया का रोल अदा कर दिव्येंदु शर्मा ने फैन्स के दिलों में जगह बना ली. इंडस्ट्री में दिव्येंदु ने सक्सेस तो देखी लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करके देखी है. हाल ही में एक इंटरव्यू में दिव्येंदु ने अपने स्ट्रगल पर बात की.

Advertisement
X
दिव्येंदु शर्मा ने सुनाई आपबीती (Photo: Screengrab)
दिव्येंदु शर्मा ने सुनाई आपबीती (Photo: Screengrab)

एक्टर दिव्येंदु शर्मा की इंडस्ट्री में जर्नी काफी पेशेंस और सेल्फ बिलीफ से भरी रही है. भले ही दिव्येंदु का सफर सालों का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने मेहनत की और अपनी जगह बनाई. दिव्येंदु ने खुद की सक्सेस रातोरात बनते कभी नहीं देखी. पर स्लो चलना चुना. वरना काफी सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में ऐसे भी हैं जो एक रात में सक्सेसफुल होना चाहते हैं. 

दिव्येंदु के करियर पर एक नजर डालें तो एक्टर का हमेशा से यही मानना रहा कि हर व्यक्ति को अपनी जगह बनाने में समय लगता है. वो सीखता है और हिम्मत के साथ बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके अपनी जगह बना पाता है. दिव्येंदु, पहली बार स्पॉटलाइट में साल 2011 में आए थे. फिल्म का नाम था 'प्यार का पंचनामा'. पर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने तो इनकी किस्मत ही पलट दी. बतौर एक्टर इनकी एक अलग ही छवि दर्शकों के बीच बनी. 

दिव्येंदु का छलका दर्द
The Free Press Journal संग बातचीत में दिव्येंदु ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि आखिर उनके जिंदगी में एक्टिंग को प्रोफेशन चुनना और बौतर एक्टर खुद को देखना कितना मुश्किल रहा. दिव्येंदु ने कहा- एक एक्टर को अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों एक साथ देखने चाहिए. याद रखें कि ये सड़क बहुत लंबी है, जिसे आपको पार करना होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Ram Charan in the first shot of Peddi.
राम चरण ने 'पेड्डी' से लगाई लंबी छलांग...क्या 'RRR' के बाद मिलेगी पहली हिट? 
Divyenndu Sharma dance
साहित्य आजतक के मंच पर दिव्येंदु शर्मा ने मचाया धमाल 
Divyenndu Sharma and Prateek
साहित्य आजतक के मंच पर दिव्येंदु शर्मा और प्रतीक गांधी का डांस 
Divyenndu Sharma
जब ‘मिर्जापुर’ के ‘मुन्ना भैया’ ने सुनाए फेमस डायलॉग 
Actor divyenndu
एक्टिंग में करियर को लेकर सोचने वालों को दिव्येन्दु की सलाह, देखें 
Advertisement

खुद के लिए एक विजन रखें, उसे अचीव भी करें, पर ये अचीव करना आसान नहीं होगा. लोग आपसे कहेंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन आप हमेशा सिर्फ एक चीज याद रना, वो ये कि ये जर्नी आपने चुनी है, सक्सेस और फेलियर इसका हिस्सा हैं और आप ही इन चीजों को अकेले फेस करने वाले हैं. कई दिन ऐसा भी होंगे, जब आप कमजोर महसूस करें, कुछ ऐसे होंगे जब आप खुश महसूस करेंगे.

एक्टर की जिंदगी 'बंजारे' की तरह होती है
दिव्येंदु ने इंटरव्यू में बताया कि आखिर एक आर्टिस्ट को अपनी जिंदगी कैसी जीनी चाहिए. एक्टर ने कहा- जब आप ये सोच लेते हैं कि आप एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं तो आपकी जिंदगी बंजारे की तरह बन जाती है. उन जगहों पर मत जाइए, जहां आपको खाना या पानी मिल रहा है. खुद को शीशे में देखें और सोचें कि आखिर आपके अंदर क्या काबिलीयत है. 

कई एक्टर्स ऐसा भी आपको मिलेंगे जो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं. कहते हैं कि वो पीछे रह गए और उनके साथ वाले आगे बढ़ गए. आपको ये भी लगेगा कि आपके साथ वाले एक लेवल पर पहुंच गए, लेकिन निराश मत होना. खुद को ट्रेन करना, थियटर करना, फिल्म स्कूल जॉइन करना और परफॉर्म करते रहना. क्योंकि इन चीजों ने मेरी भी बहुत मदद की है जब मेरे पास काम नहीं था. मेरी ट्रेनिंग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है. मैंने मेहनत की हैं. और सच कहूं तो ट्रेनिंग से मदद मिलती है. 

Advertisement

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्येंदु शर्मा को हाल ही में टिस्का चोपड़ा की फिल्म 'साली मोहब्बत' में देखा गया है. ये जी5 पर रिलीज हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement