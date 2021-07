1 साल पहले पैदा हुए 55 साल के मिलिंद सोमन, एक्टर ने शेयर किया मजेदार ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से मिलिंद नाराज हो गए हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मिलिंद सोमन ने अपने विकिपीडिया पेज पर कई गलतियां देखी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने अंदाज के विकिपीडिया को फटकार लगाई.

मिलिंद के जन्म की तारीख में गलती

मिलिंद सोमन के विकिपीडिया पेज पर उनके जन्म की दो अलग-अलग तारीख लिखी हुई थीं. इससे भी मजेदार बात ये कि इसमें एक तारीख पिछले साल की बताई गई. जब मिलिंद की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया. मिलिंद सोमन ने ट्वीट में लिखा, 'क्या किसी ने विकिपीडिया हैक कर लिया है? कहा गया है कि मैं पिछले साल दो अलग-अलग दिन पैदा हुआ'. इस पोस्ट में मिलिंद का दो जन्मदिन बताया गया एक 4 नंवबर 2020 और 28 जुलाई 2020 दिखाया गया है. हालांकि अब पेज पर सुधार कर दिया गया है.

Has someone hacked wikipedia ? Apparently I was born last year on two different days 🤪🤪🤪 pic.twitter.com/E21yWxp5vK — Milind Usha Soman (@milindrunning) July 28, 2021

बिग बॉस की पहचान हैं सलमान खान, करण जौहर BB OTT में दे पाएंगे टक्कर?

मिलिंद सोमन पर हुआ केस?

इतना ही नहीं मिलिंद ने विकिपीडिया की कई और गलती के बारे में बताते हुए भी ट्वीट किए. मिलिंद ने स्क्रीनशॉर्ट के टेक्स्ट को सर्कल बनाकर कर शेयर किया है. इसमें लिखा है कि गोवा बीच पर न्यूड दौड़ लगाने की वजह से मिलिंद के खिलाफ आईपीसी की धारा- 294 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है. मिलिंद लिखते हैं, 'हां मैं दौड़ा और वह तस्वीर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर है भी, लेकिन केस दर्ज?'.

Apparently I also got booked for running nude on a beach ????? I mean, I mean, I did run and the pic is on my instagram page, but booked ???? #Wikiwakeup #littlewikilies pic.twitter.com/x9mciTaY4I — Milind Usha Soman (@milindrunning) July 28, 2021

अंकिता-मिलिंद की शादी की तीसरी एनीवर्सरी, लिखी पोस्ट- तुम्हें हर लम्हा मिस करता हूं

पत्नी अंकिता ने किया मजेदार कमेंट

मिलिंद के ट्वीट्स वायरल हो चुके हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स विकिपीडिया के मजे भी ले रहे हैं. मिलिंद की पत्नी अंकिता कोंवर ने काफी मजेदार कमेंट उनके ट्वीट पर किया है. अंकिता लिखती हैं, 'हाहाहा, जब न्यूज चैनल्स कुछ वेरिफाई नहीं करते तो विकिपीडिया क्यों परवाह करे. विकी के हिसाब से मैं इस साल 20 की होउंगी.'

Hahaha well if the news channels don’t care to verify anything anymore why should wiki care 😝 they actually printed this shit. Btw according to them I should be 20 this year 😂 — Ankita Konwar (@5Earthy) July 28, 2021

न्यूड होने पर हुआ था बवाल

बता दें कि मिलिंद सोमन ने नवम्बर 2020 में अपने 55वें जन्मदिन पर न्यूड होकर दौड़ते हुए फोटो शेयर की थी. यह फोटो गोवा के एक बीच पर खींची गई थी. ऐसे में उनपर अश्लीलता फैलाने का इल्जाम लगा था और भारतीय पीनल कोड की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसकी पुष्टि गोवा के सुपरिन्टेन्डेन्ट पंकज कुमार सिंह ने मीडिया हाउस से की थी.