नेटफ्लिक्स पर कुकिंग शो लेकर आ रही हैं बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा नेटफ्लिक्स पर अपने नए प्रोजेक्ट के साथ दस्तक देने जा रही हैं. शो का नाम Waffles + Mochi रखा गया है जो 16 मार्च से शुरू होगा. शो की बात करें तो ये एक चिल्ड्रेन फूड शो होगा. शो के एपिसोड्स लगभग 20 मिनट्स के होंगे. मिशेल ओबामा ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है.

मिशेल ने ट्विटर पर शो से अपनी फोटो शेयर की और इसे लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने लिखा- मैं ये बताते हुए काफी एक्साइटेड फील कर रही हूं कि 16 मार्च को नेटफ्लिक्स पर Waffles + Mochi नाम से एक शो लेकर आ रही हूं. मैं दुनियाभर के परिवार और बच्चों से ये निवेदन करती हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस एडवेंचर का आनंद लें. हम दुनियाभर के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाएंगे और खाएंगे साथ ही कुछ नया ईजाद भी करेंगे. इसी के साथ मैं पीएचए न्यूज के साथ जुड़कर भी एक्साइटेड फील कर रही हूं. इस शो के माध्यम से हम बच्चों को हेल्दी खाने के लिए प्रेरित करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि 16 मार्च से आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस शो को देखेंगे.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY