प्रियंका चोपड़ा की कजिन को इंटीरियर डिजाइनर ने घर से निकाला, दर्ज हुई FIR

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा हाल ही में मुसीबत में पड़ती नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने मुंबई स्थित निवास में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम लगवाया था. इस दौरान उन्होंन एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया था. वे उसे अपने घर का काम सौंप कर शूटिंग के सिलसिले में बनारस चली गईं. मगर इसी दौरान एक्ट्रेस को चीट किया गया और अच्छी क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया. जब एक्ट्रेस को इसकी भनक लगी और उन्होंने इसका विरोध किया तो उस दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई. इसी मामले में मीरा ने FIR दर्ज कराई है.

मीरा चोपड़ा ने दर्ज की FIR

सेक्शन 375 जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं मीरा चोपड़ा ने मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. एक्ट्रेस ने राजिंदर देवन नाम के शख्स के खिलाफ बदसलूकी करने का और अपराध करने की मंशा के तर्ज पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. एक्ट्रेस ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत के दौरान कहा कि- राजिंदर देवान नाम के शख्स को उन्होंने अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कराने के लिए 17 लाख रुपये देने की बात की थी. इसमें से उन्होंने आधी अमाउंट पे भी कर दी थी और बाकी की अमाउंट बाद में देने का वायदा किया था.

#womansafety should be the utmost priority where you live, but then why does law makers shy away frm taking action?

A girl living alone should be protected anyhow. @CMOMaharashtra @rautsanjay61 @AUThackeray https://t.co/nsYKPmLolE