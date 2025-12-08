scorecardresearch
 
'मैं पैदाइशी स्ट्रगलर हूं...', बॉलीवुड को लेकर बोले एक्टर मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी पर बात की और बताया कि कॉम्पिटिशन के डर से एक्टर्स एक-दूसरे की तारीफ बहुत कम करते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'मैं अब भी लोगों को काम मांगने के लिए कॉल करता हूं. क्योंकि मैं पैदाइशी स्ट्रगलर हूं.'

बॉलीवुड पर बोले मनोज बाजपेयी (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड पर बोले मनोज बाजपेयी (Photo: Screengrab)

एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों 'द फैमिली मैन' सीजन 3 में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में इस शो की कास्ट ने कुशा कपिला और कॉमेडियन रवि गुप्ता के साथ बात की. जिसमें एक्टर मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में एक्टर्स में मौजूद इनसिक्योरिटी के बारे में खुलकर बात की.

जब जयदीप अहलावत हुए इमोशनल
इंटरव्यू में जयदीप अहलावत ने याद किया कि कैसे मनोज बाजपेयी ने पाताल लोक सीजन 1 में उनके काम की तारीफ की थी और वह रो पड़े थे. उन्होंने कहा, 'जब पाताल लोक सीजन 1 रिलीज हुआ था, तो मनोज भाई ने मुझे रात में फोन किया और मुझसे 15-20 मिनट बात की. मैं यह बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और उसके बाद, मैं बहुत रोया.'

एक्टर मनोज ने बताया कि उन्होंने उस समय जयदीप से क्या कहा था. 'मैंने उनसे कहा था कि एक इंस्टीट्यूशन खोलो, और मैं उनका स्टूडेंट बनूंगा.'

इनसिक्योरिटी पर बोले मनोज बाजपेयी
मनोज ने आगे बॉलीवुड एक्टर्स में इनसिक्योरिटी की भावना के बारे में बात की और कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स कभी एक-दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे. वे कभी किसी के काम की तारीफ करने के लिए कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वे बहुत इनसिक्योर होते हैं. मैं अब भी लोगों को काम मांगने के लिए कॉल करता हूं. क्योंकि मैं पैदाइशी स्ट्रगलर हूं.'

द फैमिली मैन ने तोड़े रिकॉर्ड
द फैमिली मैन 3 से पहले मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत ने 2012 की क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर और बेदब्रत पेन की पीरियड वॉर ड्रामा चटगांव में साथ काम किया था. द फैमिली मैन के लेटेस्ट सीजन में मनोज ने श्रीकांत तिवारी का अपना रोल फिर से निभाया है, जबकि जयदीप विलेन रुक्मा का रोल निभा रहे हैं, जिसका श्रीकांत पीछा कर रहा है.

बता दें कि चार साल बाद रिलीज हुए नए सीजन ने प्राइम वीडियो इंडिया पर अपने पहले हफ्ते में 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया. राज और डीके के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में मनोज बाजपेयी, निमरत कौर, अश्लेषा ठाकुर, शारिब हाशमी, प्रियामणि और जयदीप अहलावत लीड रोल में हैं.

