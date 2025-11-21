'पंजाब में है सुरक्षा, कनाडा में गोलीबारी होना आम बात', पंजाबी सिंगर का खुलासा

मनकीरत औलख पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने कई सुपरहिट गाने जैसे 'बदनाम', 'कोका', '8 रफलां' दिए जिससे उनकी पहचान हिंदी ऑडियंस के बीच भी बनी. लेकिन मनकीरत गानों से ज्यादा अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए सुर्खियों में रहते हैं. इसी साल अगस्त महीने में खबर आई थी कि मनकीरत को जान से मारने की धमकी मिली है.

सिद्धू मूसेवाला की मौत पर क्या बोले मनकीरत औलख?

मनकीरत औलख का नाम लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के साथ भी जुड़ा है. यहां तक कि उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त थे. मनकीरत को लेकर कई सारी बातें सामने आती हैं. अब अपने ऊपर लगे आरोपों और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ते गैंगवॉर पर सिंगर ने खुलकर बात की है.

द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में मनकीरत ने कहा है कि उन्हें अब पंजाब, कनाडा से ज्यादा सुरक्षित लगता है. मालूम हो कि जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी, तब जांच के दौरान मनकीरत और उनके मैनेजर का भी नाम सामने आया था. मनकीरत, सिद्धू की मौत के तुरंत बाद कनाडा चले गए थे. उनपर उस वक्त कई आरोप लगे. हालांकि हकीकत ये सामने आई कि वो अपने बच्चे के जन्म के लिए कनाडा चले गए थे. उनके बेटे का जन्म सिद्धू की मौत के 20 दिन बाद हुआ था.

मनकीरत ने कहा, 'मुझे अपने ऊपर लगे कई आरोपों और धमकियों का सामना करना पड़ा है. सिद्धू की मौत के 2-3 साल बाद, मैं इतना परेशान रहा हूं जो मैं किसी को बता नहीं सकता. 29 मई 2022 के दिन सिद्धू की मौत हुई और उसके 20 दिन बाद यानी 21 जून मेरे बेटे का जन्म हुआ. मैं कनाडा चला गया. लेकिन मेरे पीछे से कई सारी चीजें चलाई गईं जिससे मुझे दुख पहुंचा. मैं आज भी वो सोचकर रो पड़ता हूं.'

कनाडा को क्यों सुरक्षित नहीं मानते मनकीरत?

मनकीरत ने आगे बताया कि वो उस दौरान अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे. वो अपने बेटे और पत्नी के साथ हंसी-खुशी वहां रहने का मन बना चुके थे. मगर वहां बढ़ते गैंगवॉर ने उन्हें वापस इंडिया आने पर मजबूर किया. बता दें कि कनाडा में कई गोलीबारी के मुद्दे सामने आ चुके हैं. कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे', सिंगर गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों के घरों पर फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं.

मनकीरत ने कहा, 'मुझे यहां इंडिया वापस आना पड़ा क्योंकि कनाडा में गोलीबारी अब बहुत आम हो गई है. वहां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं होता है. यहां इंडिया में हम पंजाब पुलिस की वजह से सुरक्षित हैं. यहां सेफ्टी है. कनाडा और अमेरिका में हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है. कनाडा में आपके पास बुलेटप्रूफ कार नहीं हो सकती, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा.'

'पंजाब पुलिस ने हमें सुरक्षा दी है, इसी वजह से हम सुरक्षित हैं. वरना पंजाब में भी गैंगवार चरम पर है. लेकिन सुरक्षा के मामले में कनाडा की हालत काफी खराब है. मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें रची गई हैं. एक वक्त पर ऐसा कहा गया कि मनकीरत का नाम इसमें डाल दो, उसे जेल में डाल दो और वहां हम उसे मार देंगे.'

