Madhuri Dixit ने Ishaan Khatter संग 'घाघरा' सॉन्ग पर लगाए जबरदस्त ठुमके, फैंस बोले- खूबसूरत

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के साथ डांस करने का सपना सिर्फ फैंस का ही नहीं, बल्कि कई सेलेब्स का भी होता है. लेकिन इस मामले में ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) काफी लकी निकले. एक वीडियो में ईशान बॉलीवुड की डांसिंग डीवा माधुरी संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

माधुरी संग ईशान खट्टर का धमाकेदार डांस

माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस ईशान संग अपने पॉपुलर सॉन्ग घाघरा पर धमाकेदार डांस करती हुई देखी जा सकती हैं. ईशान भी माधुरी की स्टेप्स को फॉलो करते हुए शानदार डांस कर रहे हैं. दोनों स्टार्स का ये डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. फैंस दोनों को एक साथ एक फ्रेम में डांस करता देखकर काफी इंप्रेस हो रहे हैं.

माधुरी दीक्षित ने डांस वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- घाघरा पर थिरकने के लिए हमेशा तैयार रहती हूं. थैंक्यू ईशान. आपके साथ डांस करना काफी मजेदार था.

माधुरी के वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में अपने खास रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- wow, एक दूसरे यूजर ने लिखा- You never get old, Queen.❤️👏, एक और यूजर ने लिखा- Beautiful ❤️❤️.

स्टनिंग लुक में नजर आईं माधुरी

वीडियो में माधुरी दीक्षित ब्लू कलर के शिमरी लहंगा चोली में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने लुक को सिल्वर ईयररिंग्स के साथ टीम अप किया है. ओपन हेयर और ग्लोइंग मेकअप में माधुरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.

क्यों आप भी हो गए ना माधुरी के डांस को देखकर इंप्रेस?