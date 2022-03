रोमांटिक गानों में 'कातिलाना आंखें'-'जुल्फों' से Pak एक्ट्रेस Kubra Khan को है ऐतराज, बोलीं- इनर ब्यूटी का क्या?

म्यूजिक में वो जादू होता है, जो लोगों के दिलों को छू लेता है. अक्सर लोग शब्दों में अपने पार्टनर से जो बात नहीं कह पाते हैं, उसे वो गानों के जरिए बड़ी आसानी से कह देते हैं. कई रोमांटिक गाने ऐसे होते हैं, जिसमें इंसान की खूबसूरती को इतने दिलकश अंदाज में पेश किया जाता है कि सुनने वाले की रूह तक उन गानों से जुड़ जाती है. लेकिन पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस कुब्रा खान (Kubra Khan) का मानना है कि गानों में इंसान की फिजिकल अपीयरेंस के बजाए उनके अंदर की खूबसूरती को बयां करना चाहिए.

कुब्रा खान ने गानों के लिरिक्स पर उठाए सवाल

कुब्रा खान ने गानों में इंसान की इनर ब्यूटी के बजाए आउटर ब्यूटी की होने वाली तारीफ पर खुलकर अपनी राय रखी है. एक्ट्रेस ने कई सारे ट्वीट करके इस बात पर सवाल उठाया है कि गानों में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जैसे 'कातिलाना आंखें' या 'जुल्फों' की जगह इंसान के खूबसूरत दिल और उसके सॉफ्ट नेचर की तारीफ क्यों नहीं की जाती है.

कुब्रा खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा- तो आपको पता है कि हमारे पास कैसे खूबसूरत गाने हैं, जिसमें हमेशा कालिताना आंखे, जिस्म जैसे अजंता की मूरत, जुल्फें और खुशबू की बात होती है. हम क्यों कभी अंदरूनी खूबियों के बारे में बात नहीं करते हैं. जैसे कोई कितना काइंड है या किसी के पास कितना खूबसूरत दिल है या कोई कितना इंस्पायरिंग है.

So..You know how we have these beautiful songs..that always talk about Qatilana ankhen, jism jaise ajanta ki murat,Zulfen or khusboo. How come we never talk about the inner traits? Like how someone is kind..or has a beautiful heart..or how someone is inspiring.ImJusThinkinOutLoud — Kubra Khan Official (@KubraMKhan) March 13, 2022



कुब्रा खान ने अपने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आगे लिखा- इसे गलत ना समझें. मैं इन गानों को सुनती हूं. बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक होते है. मैं जानती हूं कि जब मैं 70 साल की भी हो जाउंगी तो तभी भी मैं अपने पार्टनर से सुनना चाहूंगी कि मैं खूबसूरत हूं, लेकिन फिर में सोचती हूं कि अंदरूनी खूबसूरती का क्या...

Don’t get be wrong, I’m a sucker for these songs like the next person. So beautifully romantic & swoon worthy.. I know Even when/if I’m 70 I’d want to be told I’m beautiful by my partner but then I got thinking.. what about the beauty within.. https://t.co/21dPEr0UDt — Kubra Khan Official (@KubraMKhan) March 13, 2022

कुब्रा खान ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा- मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप में से भी कई लोगों को ये और भी ज्यादा पसंद आएगा अगर आपके पार्टनर आपसे कहेंगे- यार खूबसूरत तो है ही, लेकिन इंसान कमाल है, दिल कमाल है या मैं गलत हूं?

Like, I’m sure like me many of you would love it more if your dude or duddette said to you “ yaar, khoobsurat to hai he, lekin insaan Kamaal hai, dil kamaal hai” or am I wrong? .. again just thinkin out loud so don’t kill me. k tenks bye. https://t.co/sr3Buyg4XJ — Kubra Khan Official (@KubraMKhan) March 13, 2022

हर किसी को अपनी राय सामने रखने का पूरा हक है. कुब्रा खान ने भी गानों के लिरिक्स में बाहरी खूबसूरती की तारीफ पर अपनी राय रखी है. इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि ज्यादातर गानों में इंसान की इनर ब्यूटी से ज्यादा उसकी फिजिकल ब्यूटी की तारीफ की जाती है. हालांकि, इसमें कोई बुराई भी नहीं है. लेकिन एक्ट्रेस की ये बात कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने कुब्रा खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

ट्रोल हुईं कुब्रा खान

कुब्रा खान के इन ट्वीट्स पर कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने कुब्रा खान को करारा जवाब देते हुए लिखा- ऐसे गाने कैसे बनेंगे...बच्चों की तरह भोली, खरगोश की तरह मासूम, घड़ी की तरह वक्त की पाबंद...इसे कैसे बेचा जा सकता है इसे मैं नहीं देख सकता.

Objectification sells much more, imo.

Plus, how such a song would flow like.. 'Bachon ki tarha bholi, Khargosh ki tarha masoom, Ghari ki tarha wakt ki paaband'.. 🤔 can't see how this could be sold. — Faizan Sharif (@faizansharif) March 13, 2022

एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप पहले खुद तो मेकअप/ सैलून ट्रीटमेंट करवाना छोड़ें....



Ap pehlay khud tau Makeup/Saloon Treatments karwana choren .... — Asad-ur-Rehman (@AURREHMAN3) March 15, 2022

कुब्रा खान ने यहां यह कहने की कोशिश की है कि आप किसी की काइंडनेस, हंबल नेचर और उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करके भी उसकी तारीफ कर सकते हैं, हमेशा सिर्फ जुल्फें और चेहरे की खूबसूरती पर बात करना जरूरी नहीं होता है. आप भी बताइए आपकी इसपर क्या राय है...!