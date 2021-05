सिंगर लकी अली के निधन की अफवाह को दोस्त नफीसा अली सोढ़ी ने नकारा, किया ट्वीट

फिल्म इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है. कोरोना वायरस के चलते कई लोग अपनों को खो रहे हैं. हाल ही में सिंगर लकी अली के निधन की अफवाह सोशल मीडिया पर मंगलवार शाम अचानक सामने आने लगी. फैन्स लगातार लकी अली के लिए ट्वीट कर रहे थे. उन सभी का कहना था कि सिंगर का निधन कोविड-19 के चलते हो गया है, लेकिन इस बात में जरा-सी भी सच्चाई नहीं है. लकी अली के निधन की जब अफवाह उड़नी शुरू हुई तो सिंगर की दोस्त नफीसा अली ने ट्विटर पर इस बात की सच्चाई बताते हुए ट्वीट किया.

लाइमलाइट से दूर हैं लकी अली



बता दें कि सिंगर पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से दूर हैं. कई बार एक्टर्स को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगती हैं. लकी अली के निधन की खबरें जब सोशल मीडिया पर तेज होने लगीं तो नफीसा अली ने ट्वीट कर लिखा, "लकी पूरी तरह से ठीक हैं और हम दोनों ने इसी दोपहर बात की है. वह अपने फार्म पर हैं, परिवार के साथ. कोई कोविड नहीं है और वह अपने बेहतर स्वास्थ्य में हैं."

Lucky is totally well and we were chatting this afternoon. He is on his farm with his family . No Covid . In good health.