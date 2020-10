24 घंटे में लक्ष्मी बॉम्ब को मिले 70 मिलियन व्यूज, ट्विटर पर इस कारण हो रही ट्रोल

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आ चुका है और इसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अक्षय एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जिसपर एक महिला के भूत का साया है. ये महिला अपना बदला लेने के लिए आई है. अक्षय पहली बार एक ट्रांसजेंडर अवतार में नजर आ रहे हैं और पहली बार ऐसा अलग और अनोखा किरदार निभा रहे हैं. ऐसे में उनकी तारीफ भी बहुत हो रही है.

फैन्स के लिए खुशखबरी ये है कि इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 24 घंटों में ही 70 मिलियन व्यूज मिल गए हैं. इसी के साथ ये भारत का अभी तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है. फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की खबर दी है और सोशल मीडिया पर फैन्स इस बात से फूले नहीं समा रहे हैं. हालांकि लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया के एक हिस्से में बवाल भी मचा हुआ है. कई यूजर्स इस फिल्म को बायकॉट करने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं.

लक्ष्मी बॉम्ब को बॉयकॉट करने की हो रही मांग

यूजर्स की इस मांग के पीछे का कारण बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आई अक्षय कुमार की वीडियो है. लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के आने से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड से जुड़े ड्रग कनेक्शन को लेकर बात की थी. अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म पर कीचड़ ना उछाला जाए. इसके साथ ही उन्होंने फैन्स से रिक्वेस्ट भी की थी.

अब सोशल मीडिया पर यूजर्स का मानना है कि ये सब दिखावा था और अक्षय ने अपने ट्रेलर को बचाने के लिए ऐसा किया था. इसके अलावा कई यूजर्स लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर में डिसलाइक बटन ना होने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. #BoycottBollywood #BoycottLaxmiBomb ट्विटर पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं.

Original Tamil movie Kanchana is too good.



Stop watching these COPY AND PASTE bollywood movies.

There is no originality in whatever they produce.....#BoycottLaxmiBomb pic.twitter.com/ijJyoSx8xP — S@ksH! 🦋JusticeForSSR (@_Its__Sakshi) October 9, 2020

बता दें कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में कियारा आडवाणी हैं. इसका निर्देशन राघव लॉरेंसने किया है. ये उनकी साउथ की फिल्म मुनि 2: कंचना का आधिकारिक रीमेक है. ये फिल्म 9 नवम्बर को डिज्नी पूस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.