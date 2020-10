लक्ष्मी बॉम्ब पर नहीं थम रहा विवाद, हिंदू सेना ने सूचना प्रसारण मंत्री को सौंपा पत्र

अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां सोशल मीडिया पर कई बार फिल्म को अलग-अलग वजहों के चलते ट्रोल किया जा चुका है वहीं अब हिंदू सेना ने फिल्म की कास्ट, क्रू और प्रमोटर्स के खिलाफ एक शिकायत पत्र सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपा है.

राघव लॉरेंस निर्देशित इस फिल्म पर आरोप है कि इसमें माता लक्ष्मी के नाम का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है. हिंदू सेना ने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हिंदू सैनिक हर सिनेमाघर के बाहर खड़े होकर सुरक्षा देंगे ताकि देशभर में कहीं भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सके.

हिंदू सेना के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने हर एक हिंदू से कहा है कि यदि फिल्म का टाइटल बदला नहीं जाता है तो इस फिल्म को बायकॉट किया जाए. बता दें कि इससे पहले फिल्म पर लव जेहाद को प्रमोट करने के भी आरोप लगते रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये आरोप लगे कि फिल्म में लड़का मुस्लिम किरदार है और लड़की हिंदू किरदार है. इस तरह ये फिल्म लव जेहाद को बढ़ावा देती है.

