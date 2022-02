शाहरुख ने दुआ पढ़कर लता मंगेशकर पर फूंका या थूका? सपोर्ट में आए फैंस, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का वक्त शायद अच्छा नहीं चल रहा है. ना चाहते हुए भी वे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जा रहे हैं. हाल ही में शाहरुख लेजेंड्री सिंगर लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने लता जी के पार्थिव शरीर के आगे सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी. इस दौरान उन्होंने फूंक भी मारी. मगर सोशल मीडिया पर वीडियो गलत वजहों से वायरल होने लगा. अब एक तरफ लोगों का ऐसा मानना है कि शाहरुख खान ने फूंका नहीं बल्कि थूका था. इस तर्ज पर लोग शाहरुख को ट्रोल कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ फैंस उनके सपोर्ट में उतरते नजर आ रहे हैं.

शाहरुख ने थूका या फूंका?

शाहरुख खान के एक सपोर्टर ने शाहरुख की ही फिल्म 'माइ नेम इज़ ख़ान' के कुछ सीन्स दिखाकर इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है कि लता जी के पार्थिव शरीर के सामने शाहरुख थूक नहीं रहे थे बल्कि फूंक मार रहे थे. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि शाहरुख अपने बेटे पर और घर में हर तरफ फूंक मारते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे दुआ मांग रहे हैं और फूंक रहे हैं.

He Just Blow air after Reading Dua...its part of ritual! #LataMangeshkar #SRKpic.twitter.com/WVJo5hJE1T