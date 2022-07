Ranveer Singh से Lalit Modi क्यों बोले, 'भाई आई एम सॉरी...'?

Lalit Modi Sushmita Sen Relationship: आजकल सुष्मिता सेन ( Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) का रिलेशनशिप चर्चा का टॉपिक बना हुआ है. सोशल मीडिया पर कपल की कोजी फोटोज हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. रोहमन शॉल से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन, ललित मोदी संग रिश्ते में हैं. ये जानकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. इस अपडेट पर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बहुत खुश दिखे. रणवीर सिंह के प्यार के लिये अब ललित मोदी ने भी उन्हें एक जवाब भेजा है.

रणवीर के लिये ललित मोदी का मैसेज



असल में ललित मोदी ने ट्विटर पर इंडिया टुडे का आर्टिकल शेयर करते हुए रणवीर के लिये एक मैसेज लिखा है. उस आर्टिकल में ललित मोदी और सुष्मिता की फोटोज पर रणवीर के रिएक्शन के बारे में बताया गया था.

Thank u for your kind wishes my brother. I am sorry no #ipl now. But as I said take the time out and do what your desires. Rest will come. See u when next in Europe. Big hug 2 both. REMEMBER 🤣💸💸💸💸 no freebies to big producers. People watch u not then https://t.co/UHGFtr30Xk