Lalit Modi संग रिश्ते का उड़ा मजाक, Sushmita ने दिया हेटर्स को दिया करारा जवाब

14 जुलाई 2022 की शाम सोशल मीडिया सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) के रिलेशनशिप की खबरों से भरा दिखाई दिया. ललित मोदी ने ट्विटर पर सुष्मिता सेन के साथ की कोजी फोटोज शेयर कर चारों ओर हल्ला मचा दिया था. जिसके बाद कपल के रिलेशन को लेकर तरह-तरह की बातें बनने लगीं. किसी ने मीम बनाया, तो किसी ने सुष्मिता को गोल्ड डिगर का टैग दे डाला. सारी खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए सुष्मिता ने नया पोस्ट शेयर करके सबको करारा जवाब दिया है.

सुष्मिता सेन का नया ट्वीट

ललित मोदी से पहले सुष्मिता सेन अपने से 15 साल छोटे रोहमन शॉल को डेट कर रही थीं. वहीं अब वो 58 साल के ललित मोदी संग रिश्ते में हैं. ललित मोदी ने तो अपने रिलेशनशिप पर जो कहना था वो कह दिया, पर सुष्मिता का जवाब आना अभी बाकी था. देर से ही सही, लेकिन सुष्मिता ने उन्हें गोल्ड डिगर कहने वालों की बोलती बंद कर दी है.

The Problematic Culture Of Calling Women Gold Diggers

https://t.co/zmQ1A8EIup via @SheThePeople 👏❤️🤗 #ASelfMadeWoman 👍