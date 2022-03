KRK ने Brahmastra को बताया श्राप, फ्लॉप होने की भविष्यवाणी की, बोले- Ranbir Kapoor ने 7 साल बर्बाद किए

मोस्ट कंट्रोवर्सियल क्रिटिक केआरके बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. अपने ट्वीट के जरिए केआरके ने अब बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पर तंज कसा है. केआरके का कहना है कि रणबीर कपूर ने अपनी जिंदगी के 7 साल फिल्म ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के पीछे बर्बाद कर दिए हैं.

केआरके का रणबीर कपूर पर अटैक

इतना ही नहीं, इन दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले केआकरे ने इनके फ्लॉप होने की भविष्यवाणी भी कर दी है. केआरके ने ट्वीट कर लिखा- पिछले 9 साल से फिल्म ब्रह्मास्त्र बन रही है. कनाडियन अक्की भाई हर साल 4 फिल्में करते हैं और 100 करोड़ चार्ज करते हैं. मतलब अक्की की 9 सालों में 36 फिल्मों आई होंगी उन्होंने 3600 करोड़ के करीबन कमाई की. जबकि रणबीर बिनी किसी इनकम के इस बार अपनी गर्लफ्रेंड आलिया पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं.

Film #Brahmastra is in making for last 9years. Canadian Akki Bhai Does 4 films per year n charge min ₹100Cr. Means Akki released 36 films in 9Yrs n earned approx ₹3600Cr. While Ranbir is spending more money on girlfriend Alia Bhatt during this time without any income. #Fool .

रणबीर को केआरके ने बताया बेवकूफ

अपने ट्वीट में केआरके ने रणबीर कपूर को बेवकूफ भी बताया. केआरके ने ट्वीट में महाभारत के अर्जुन का जिक्र करते हुए लिखा- वॉरियर करण ने महाभारत के वक्त 9 बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था और हर बार फेल हुए थे. इसका ये मतलब हुआ कि ब्रह्मास्त्र एक श्राप है.

शमशेरा और ब्रह्मास्त्र को बताया फ्लॉप

रणबीर और उनकी फिल्मों पर कमेंट करते हुए केआरके बोले- रणबीर कपूर ने अपने पिछले 7 साल दो फिल्मों में खर्च कर दिए. शमशेरा और ब्रह्मास्त्र. अगर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई तो, जो कि यकीनन फेल होने ही वाली हैं, तो इसका मतलब रणबीर ने अपनी जिंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए.

Ranbir Kapoor has spent his last 7years for 2 films #Shamshera and #Brahmastra and if these film will fail at the box office, which is going to happen for sure, then he has wasted his life’s 7years for nothing.