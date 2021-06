रेप आरोपी पर्ल वी पुरी के सपोर्ट में बड़े स्टार्स, KRK ने लगाई सबकी क्लास

अक्सर अपने पोस्ट से चर्चा में रहने वाले कमाल राशिद खान ने एक बार फिर टीवी स्टार्स को अपने निशाने पर लिया है. केआरके के अपने ट्वीट के जरिए पर्ल वी पुरी पर निशाना साधा है. केआरके ने पर्ल हवस का पुजारी कहते हुए उनके स्पोर्ट में आए टीवी स्टार्स पर भी वार किया है. अपने इन ट्वीट्स में केआरके शाइनी आहूजा संग हुए एक किस्से का जिक्र किया है.

कमाल अपनी ट्वीट पर लिखते हैं, ' अगर आप अपने दोस्त हवस का पुजारी को बचाने के लिए 11 साल की बच्ची को झूठा करार देते हैं, तो आप भी क्रिमिनल हैं. आप सेलिब्रिटी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हैं. केआरके का यह ट्वीट टेलीविजन के उन स्टार्स पर है, जो पर्ल के सपोर्ट में आए हैं. बता दें, पर्ल पर रेप केस का चार्ज लगने के बाद कई नामी सिलेब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर आकर उनका बचाव किया है. इंस्टाग्राम पर आईस्टैंडविथपर्ल नाम के इस मुहीम में एकता कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, अनिता हंसनंदानी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

If you are calling 11years old girl liar to save your “Hawas Ka Pujari” friend #PearlVPuri then you are also a criminal. You are a Big #Dhabba on the name of celebrity. — KRK (@kamaalrkhan) June 7, 2021

I met #ShineyAhuja at a hotel in Delhi right after the release from jail. I wanted him to do a film of a director. I told him u shud do it coz u won’t get any other film. He said-Bhatt Sahab & Madhur Bhandarkar told me-you take care of ur case n we will take care of ur career.🤪 — KRK (@kamaalrkhan) June 7, 2021

I told him- They are lying to you. Your career is finished. And see, today he can’t get work in serials also. So problem is this in the Bollywood that nobody wants to hear the truth. Everybody wants to live in the world of good dreams. — KRK (@kamaalrkhan) June 7, 2021

इसी बीच अपनी ट्वीट की सीरीज में केआरके शाइनी आहूजा का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मैं शाइनी आहूजा से दिल्ली के एक होटल में मिला, जहां शाहनी जेल से रिहा होकर वापस आए थे. मैं चाहता था कि वे एक डायरेक्टर की फिल्म कर लें. मैंने उनसे कहा कि आपको यह फिल्म करनी चाहिए क्योंकि आपको कोई फिल्म नहीं मिलने वाली है. शाइनी कहते हैं, भट्ट साहब और मधुर भंडारकर जी ने मुझसे कहा कि तुम केस देखो, मैं तुम्हारा करियर देख लूंगा. मैंने उनसे कहा भी कि ये लोग झूठ कह रहे हैं. आपका करियर खत्म हो चुका है. और आज देखें, शाहनी को अब कोई सीरियल्स में भी नहीं लेना चाहता था. दरअसल दिक्कत यह है कि बॉलीवुड में कोई सच नहीं सुनना चाहता है. हर कोई अपने सपनों की दुनिया में रहना चाहता है.