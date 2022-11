Himesh Reshmmiya लेकर आ रहे हैं नई फिल्म, केआरके बोले- देखने भी वही जाएंगे

खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले KRK बॉलीवुड की फिल्मों के साथ-साथ स्टार्स के भी मजे लेने से बाज नहीं आते. सलमान खान से माफी मांगने और एलन मस्क के सामने कंगना रनौत के हक में बात करने के बाद अब केआरके ने हिमेश रेशमिया का मजाक बनाया है. हिमेश ने गुरुवार को अपनी नई फिल्म 'बैडएस रविकुमार' का टीजर शेयर किया था. इसी की खिल्ली केआरके ने उड़ाई.

केआरके ने उड़ाया मजाक

फिल्म 'बैडएस रविकुमार' के टीजर में हिमेश रेशमिया एकदम अलग लुक में नजर आ रहे हैं. अपनी फिल्म का ऐलान उन्होंने स्टाइलिश अंदाज में किया है. टीजर में हिमेश हाथ में गन पकड़े दिख रहे हैं. वह कैमोफ्लाज जैकेट के साथ ब्लैक टी-शर्ट और पैंट पहने खड़े हैं. हिमेश के कदमों के नीच एक लाल गाड़ी है और चारों तरफ आग फैली हुई है.

केआरके ने इस लुक को देखने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'हिमेश रेशमिया की नई फिल्म 'बैडएस रविकुमार' का ऐलान आज हो गया है. इस फिल्म को हिमेश ने लिखा है. म्यूजिक भी हिमेश ने दिया है. निर्देशन, हिमेश ने किया है. प्रोड्यूस, हिमेश ने किया है. एक्टर भी हिमेश और दर्शक भी हिमेश.'

Himesh Reshammiya new film #BadassRavikumar announced.

Written by Himesh. Music by Himesh. Direction by Himesh. Produced by Himesh. Actor Bhi Himesh Aur Darshak Bhi Himesh.😁 — KRK (@kamaalrkhan) November 3, 2022

अपनी ही बात से पलटते हुए केआरके ने कुछ और ट्वीट्स भी हिमेश की फिल्म को लेकर किए हैं. उन्होंने दूसरे ट्वीट में सेम बात लिखते हुए पलटी मारी और कहा कि दर्शक हिमेश भाई और मैं होंगे. क्योंकि मुझे इस मॉडर्न फिल्म का रिव्यू करना ही पड़ेगा.' एक और ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'हिमेश रेशमिया को अपनी नई फिल्म 'बैडएस रविकुमार' बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई. ये फिल्म, 'देशद्रोही' के सारे रिकॉर्ड बड़े मार्जिन से तोड़ेगी. शुक्रिया हिमेश भाई. लव यू.'

Huge Congratulations to Himesh Reshammiya for making his new film #BadassRavikumar which will break all the records of #Deshdrohi by a big margin. Thank you Himesh Bhai. Love you.🤪 — KRK (@kamaalrkhan) November 3, 2022

New film #BadassRavikumar!

लेखक और संगीतकार- हिमेश भाई, निर्माता-निर्देशक- हिमेश भाई, अभिनेता- हिमेश भाई, गायक- हिमेश भाई,

दर्शक - मैं और हिमेश भाई!

Because I must review this modern #Sholay!😁 — KRK (@kamaalrkhan) November 3, 2022

केआरके के ट्वीट्स में लिखी बातें पढ़कर लगता है कि हिमेश रेशमिया की फिल्म को लेकर उन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट्स की शुरुआत हिमेश की फिल्म की बेइज्जती करने से की थी. फिर उन्होंने इसका मजाक बनाया और फिर खुद ही इसे देखकर इसका रिव्यू करने की बात करने लगे.

Himesh Bhai Agar Daaku Ka role hai, Toh Daaku Ki Dress Toh Pahan Lete. Daaku Ko rockstar ki dress Pahne Huwe, First time Dekh Raha hun. Ppl Just imagine how good these Copywoodwala are for making films. And it’s proof that Copywood is not ready to stop making of disaster films.👏 pic.twitter.com/mzhi8MxETg — KRK (@kamaalrkhan) November 3, 2022

अपने सबसे पहले ट्वीट में केआरके ने लिखा था, 'हिमेश भाई अगर डाकू का रोल है तो डाकू की ड्रेस पहन लेते. डाकू को रॉकस्टार की ड्रेस पहने हुए पहली बार देख रहा हूं. लोगों जरा सोचो कि ये कॉपीवुड के लोग फिल्में बनाने में कितने अच्छे हैं. और ये सबूत है कि कॉपीवुड डिजाजस्टर फिल्म बनाना बंद नहीं करने वाले हैं.' वैसे हिमेश की ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी.