KRK ने खाली थियेटर में अकेले बैठकर देखी Samrat Prithviraj, बोले- अक्षय को शर्म आनी चाहिए

अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. मूवी को पब्लिक बेहद पसंद कर रही है. फिल्म में अक्षय कुमार के काम की तारीफ हो रही है. लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्सियल क्रिटिक कमाल राशिद खान इससे इत्तेफाक नहीं रखते. केआरके के मुताबिक, सम्राट पृथ्वीराज के शोज हाउसफुल नहीं बल्कि खाली जा रहे. फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा.

केआरके को कैसी लगी फिल्म?

केआरके ने ट्वीट कर बताया कि पृथ्वीराज का पहला शो जब वे देखने गए थे तो थियेटर खाली था. उन्होंने अकेले बैठकर ये मूवी देखी. वे बोले- प्रोपगेंडा ओवरसीज मार्केट में काम नहीं करता. इस ट्वीट के साथ केआरके ने खाली हॉल की फोटो भी शेयर की. केआरके ने खाली थियेटर की एक और फोटो शेयर कर बताया कि उनका दोस्त दूसरे थियेटर में ये फिल्म देखने गया था. उसने भी अकेले ये शो देखा.

First show of #Prithiviraj has started and I am all alone in the theatre. Propaganda does not work in overseas market. pic.twitter.com/J0jcR5dzP4

केआरके ने एक शख्स के ट्वीट पर भी कमेंट किया जिसमें उनसे बताया कि उसका मॉर्निंग शो कैंसल हो गया क्योंकि शो की बस 4 टिकटें ही बिकी थीं. केआरके ने कहा कि दोपहर के शोज में भी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है. प्रोपेगेंडा बुरी तरह फेल हो रहा है. पब्लिक झांसे में नहीं आई, पहले दिन फिल्म डिजास्टर रही.

I just want to say that #Akki should be ashamed to do such a film, where he has to kidnap his brother’s daughter to marry with her. Brother’s daughter is like own daughter. And daughter doesn’t respect her father. Aaa Thoo for such a dirty film #Prithviraj!