KRK का दावा, Aamir Khan की 'लाल सिंह चड्ढा' होगी फ्लॉप, सुपरस्टार का करियर होगा खत्म

KRK tweet Aamir Khan: कमाल आर खान (Kamaal R Khan) वापस आ गए हैं, उसी के साथ, जिसके लिए वह हमेशा से ही मशहूर रहे हैं. आपका वक्त खराब किए बिना हम आपको बता दें कि केआरके हर उस फिल्म को टारगेट करते हैं जो रिलीज होने वाली होती है या फिर हो चुकी होती है. इस बार केआरके ने सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) पर निशाना साधा है. आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) रिलीज होने वाली है. केआरके ने आमिर खान पर निशाना साधते हुए उन्हें 'लाल सिंह बुड्ढा' बता दिया है. केआरके एक अलग ही दावा कर रहे हैं. उनका कहना है कि फिल्म को लेकर उन्हें बहुत सारे निगेटिव कॉमेंट्स रिसीव हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप होगी और डिजास्टर अलग.

केआरके ने किया ट्वीट

केआरके को हर एक्टर को ट्रोल करना बेहद पसंद है. हर फिल्म पर वह निशाना साधते नजर आते हैं. इस साल तो कोई फिल्म ऐसी नहीं गई है जो थिएटर में रिलीज हुई हो और केआरके ने उसकी धज्जियां न उड़ाई हों. केआरके ने नया ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर आमिर खान के लिए उन्होंने लिखा है कि 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद सुपरस्टार का करियर खत्म हो जाएगा.

I am getting so many negative comments about #LaalSinghBuddha everyday. So I believe that #AamirKhan should not release the film. It will become a big disaster and Aamir’s career will be finished.