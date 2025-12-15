scorecardresearch
 
'ये बहुत कॉमन हो गया है...', फिल्म 'तेरे इश्क में' को टॉक्सिक कहने पर बोलीं कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे इश्क में' अपने कैरेक्टर और फिल्म को टॉक्सिक कहने वाले कमेंट्स पर रिएक्शन दिया है.

'तेरे इश्क में' को लेकर बोलीं कृति सेनन (Photo: IMDB)
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन को हाल ही में साउथ के सुपरस्टार एक्टर धनुष के साथ फिल्म 'तेरे इश्क में' देखा गया था. इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ये ही वजह रही कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया. अब एक्ट्रेस ने फिल्म को टॉक्सिक बताए जाने पर रिएक्शन दिया है.

एक्ट्रेस कृति सेनन ने क्या कहा?
Zoom को दिए इंटरव्यू में इस बारे में अपने विचार शेयर किए कि आजकल बातचीत में टॉक्सिक और रेड फ्लैग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कितनी बार होता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'ऐसी फिल्मों को लेकर राय बहुत सब्जेक्टिव होती है और यह हर इंसान के नजरिए से बनती है.' कृति ने कहा, 'टॉक्सिक' और 'रेड फ्लैग' ये शब्द अब बहुत आम हो गए हैं. यह अच्छी बात है कि इस पर चर्चा हो रही है. बहस इसका एक बड़ा हिस्सा है.'

'आखिर में, बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों कुछ मामलों में सही और गलत हैं. आपका नैतिक कंपास किसी एक व्यक्ति की तरफ नहीं होता, जो अच्छी बात है क्योंकि इंसान गलतियां करते हैं. अगर आपका दिल गलत नहीं है या आप बुरे इंसान नहीं हैं और आपने कोई गलती की है, तो आपने जो किया उसके पीछे हमेशा कोई न कोई वजह होती है. यह एक नजरिया है.'

'तेरे इश्क में' को लेकर बोलीं कृति
आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' खराब रिश्तों और इमोशनल डिसीजन्स को दिखाती है. अपने कैरेक्टर मुक्ति और फिल्म में अपने बच्चे को पति को देने के विवादास्पद फैसले के बारे में बात करते हुए, कृति ने बताया कि उनका किरदार कितना ज्यादा गिल्ट महसूस करता है. उन्होंने समझाया, 'वह अपनी ही दुनिया में बर्बाद हो गई है.' 

'कोई ऐसा जो उसके जितना ही इमोशनल हो और इतना महसूस करता हो और परवाह करता हो- सोचिए वह इंसान किस तरह का गिल्ट महसूस करेगा. अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने अनजाने में भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी और किसी की मौत के लिए जिम्मेदार थे. उसका गिल्ट बहुत बड़ा था.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति सेनन फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी. जहां वह शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ काम कर रही हैं.

