Koffee With Karan Return: टीवी पर होगी करण जौहर के शो की वापसी, ये मजाक नहीं सच है

'Koffee With Karan' सुबह से लेकर अब तक करण जौहर (Karan Johar) के शो को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं. कोई कहता है कि करण के शो की वापसी हो रही है, तो कोई इसे अफवाह बता रहा है. शो आयेगा या नहीं की कशमकश के बीच करण ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि कॉफी विद करण टीवी पर वापस नहीं आयेगा. पर अभी एक ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त.

कॉफी विद करण की वापसी

कॉफी विद करण टेलीविजन के पॉपुलर शोज में से एक है, जहां कई सेलेब्स लाइफ के गहरे राज शेयर कर चुके हैं. सालों से ये शो दर्शकों को एंटरटेन करता आया है. पिछले कुछ दिनों से टॉक शो की वापसी की खबरें आ रही थीं. पर सुबह एक पोस्ट शेयर ने हर किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अगर पोस्ट पढ़ने के बाद आपका दिल भी टूटा है, तो जरा हंस दीजिये. बताते हैं क्यों.

खुश हो जाइये आपका फेवरेट शो एक बार फिर से वापस आ रहा है. शो की अनाउंसमेंट खुद करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर की है. नहीं... नहीं... इस बार उन्होंने कोई मजाक किया है. असल में करण जौहर इस खबर में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहते थे. इसलिये उन्होंने मॉर्निंग में वो पोस्ट शेयर की थी. फर्क बस इतना है कि इस बार शो स्टार वर्ल्ड की जगह Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम किया जायेगा.

EVEN MORE IMPORTANT ANNOUNCEMENT TO MAKE😅#HotstarSpecials #KoffeeWithKaran @DisneyPlusHS pic.twitter.com/kzwbWlKfNT