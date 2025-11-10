पत्नी अथिया ने बदली केएल राहुल की जिंदगी, बेटी का पिता बनने की थी ख्वाहिश, बोले- क्रिकेट की भागदौड़...

एक्टर सुनील शेट्टी के घर इस साल एक नन्हे मेहमान का स्वागत हुआ. उनकी बेटी एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने एक बेटी को जन्म दिया था. ये पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास था. खुद सुनील शेट्टी अपनी नाती के बारे में कई बार बात कर चुके थे. अब उनके दामाद यानी भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने बेटी के जन्म के बाद आए बदलावों पर बात की है.

बेटी इवारा को लेकर क्या बोले केएल राहुल?

केएल राहुल और अथिया शेट्टी की बेटी 'इवारा' इस साल मार्च के महीने में जन्मी थीं. उनकी डिलीवरी के वक्त पूरा परिवार हॉस्पिटल में शामिल था. ये पल केएल राहुल के लिए भी बेहद खास था. उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है. क्रिकेटर ने ईटाइम्स संग बातचीत में बेटी इवारा को लेकर खुलकर बात की है.

राहुल ने कहा, 'मेरी जिंदगी में परिवार सबसे अहम हिस्सा है. मैंने हमेशा से एक पिता बनने की चाह रखी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना शांत और खुश रह पाऊंगा. लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आपका बच्चा होता है, तो आप ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होतीं. '

'इसमें बहुत खुशी, सुकून और डर भी है, क्योंकि आप अपनी बाहों में इस नन्ही सी खास चीज की रक्षा करना चाहते हैं. ये सिर्फ आपका एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपका पूरा दिल आपके हाथ में है. मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट चीज करने की कोशिश करता हूं. मुझे नहीं लगता कि आप कभी ये प्लान बना सकते हैं कि आप किस तरह के पिता बनेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी.'

पत्नी अथिया ने राहुल को क्या समझाया?

राहुल ने आगे अपने ससुराल यानी शेट्टी फैमिली की भी तारीफ की जिन्होंने उन्हें परिवार का असली मतलब समझाया. क्रिकेटर ने कहा, 'इस परिवार में आकर मुझे एहसास हुआ कि वो एक-दूसरे के कितने करीब हैं. जब आप परिवार के साथ समय बिताते हैं, खाना खाते हैं और जिंदगी के बारे में बातें करते हैं, तो ज्यादा प्रेशर वाले काम में जो भागदौड़ होती है, उससे दूर होने का एहसास होता है. मुझे लगता है कि क्रिकेट की भागदौड़ और परफॉर्मेंस के दबाव से दूर रहने का यही सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने सीखा है. ये मैंने अथिया और उनके परिवार से सीखा है.'

बता दें कि केएल राहुल और अथिया शेट्टी काफी समत तक डेट करने के बाद साल 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे. उनकी शादी अपने करीबी लोगों के बीच पूरी हुई थी. फिर दो साल बाद दोनों एक बेटी इवारा के पेरेंट्स बने जिनके साथ दोनों अब बेहद खुश हैं.

---- समाप्त ----