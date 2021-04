कियारा आडवाणी संग 10 मिनट की मुलाकात चाहता है ये फैन, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

फैन्स अपने फेवरेट एक्टर के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं. बहुत कम ऐसे फैन्स होते हैं, जिनके कॉमेंट पर एक्टर्स की नजर पड़ती है. हाल ही में कियारा आडवाणी की एक फैन ने एक्ट्रेस से केवल 10 मिनट के लिए मिलने की इच्छा जाहिर की. फैन ने फोटो पोस्ट कर बताया कि जब भी कियारा दिल्ली में अपनी फिल्म के प्रमोशन्स के लिए आईं, वह उनसे मिल नहीं पाईं, जिसका उन्हें मलाल है. अगर 10 मिनट के लिए उनसे मिलने का मौका मिले तो वह इसे खोएंगी नहीं.

फैन ने लिखी यह पोस्ट

मेरे लिए कियारा आडवाणी मैम एक आइडल हैं, उनसे मिलना मेरे लिए एक सच्चा मोमेंट होगा, सपना पूरा होना जैसा होगा, मुझे अफसोस है कि कियारा कई बार दिल्ली आईं फिल्म प्रमोशन्स के लिए, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई, पर अगली बार मैं अपना 100 फीसदी दूंगी, उम्मीद करती हूं कि मेरा यह सपना जल्द पूरा होगा, कियारा आडवाणी मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूं.

Dreams do come true💕

Very very soon🤞🏻 ❤️