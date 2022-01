Hrithik Roshan की शर्टलेस फोटो पर फिदा हुईं Kavita Kaushik, फोटो शेयर कर लिखा- पति को टीले से धक्का दे दूं क्या?

बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम और फिट एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने नए साल का आगाज किलर लुक के साथ किया. नए साल पर ऋतिक रोशन की शर्टलेस सेल्फी ने उनके लाखों फैंस के दिन को यादगार बना दिया. उन्हीं में से एक हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम कविता कौशिक. ऋतिक रोशन की शर्टलेस सेल्फी देखकर जहां लाखों फैंस की धड़कनें तेज हो गईं, तो वहीं कविता कौशिक भी उनपर अपना दिल हार बैठीं.

ऋतिक रोशन की शर्टलेस फोटो पर आया कविता कौशिक का दिल

कविता कौशिक ने ऋतिक रोशन की शर्टलेस सेल्फी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करके एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. ऋतिक रोशन की हॉट फोटो संग कविता कौशिश का कैप्शन चर्चा में बना हुआ है. कविता ने ऋतिक रोशन का फोटो शेयर करते हुए लिखा- मतबल....क्या करूं? पति को टीले से धक्का दे दूं क्या?

कविता की पोस्ट पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

कविता कौशिक की इस मजेदार पोस्ट पर उनके फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बीच समंदर में फेंकना भी एक ऑप्शन है.

Beech samundar mein phekna is also an option