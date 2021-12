Katrina Kaif-VickyKaushal Wedding Viral Memes: कटरीना-विक्की की शादी में आना है तो माननी होंगी शर्तें, वायरल हुए फनी मीम्स

बी-टाउन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स तक, कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर हर चर्चा जोरों पर है. कटरीना और विक्की ने अपनी शादी को भले ही कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोनों स्टार्स की शादी को लेकर हर रोज नए-नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं. विक्की और कटरीना की शादी में फोन पर पांबदी होने की भी खबरें सामने आ चुकी हैं. शादी में सभी गेस्ट्स को बेसिक फोन्स दिए जाएंगे, ताकि कपल की शादी की तस्वीरें लीक ना हों. इसके अलावा यह भी रिपोर्ट्स हैं कि वेडिंग वेन्यू में एंट्री करने के लिए हर गेस्ट को सीक्रेट कोड दिया जाएगा.

कटरीना-विक्की की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए फनी मीम्स

रिपोर्ट्स की मानें तो कटरीना और विक्की की शादी में गेस्ट के लिए कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जिनकी हर जगह चर्चा हो रही है. कटरीना और विक्की के वेडिंग रूल्स भले ही गेस्ट्स के लिए सिर दर्द साबित हों, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को तो मजे लेने और मीम्स बनाने का मौका मिल गया है. शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर यूजर्स कई फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding: विक्की संग दो तरह से शादी करेंगी कटरीना, ट्रेडिशनल के बाद होगी व्हाइट वेडिंग!

यूजर्स ने मीम्स में बताई कटरीना-विक्की की शादी में गेस्ट की हालत

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर मजेदार मीम शेयर किया है. मीम में शादी में शिरकत करने वाले गेस्ट की कंडीशन को दर्शाया गया है. फोटो में आप देख सकते हैं कि मेहमानों से भरी बस में सभी की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, ताकी वो कुछ देख ना सकें. बीच में एक गार्ड भी खड़ा है, जो मेहमानों पर नजर रखे हुए हैं. इस मीम को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा- कटरीना-विक्की की शादी को अटेंड करने वाले गेस्ट का हाल.

इस मीम में दिखाया गया है कि एक शख्स एलईडी लाइट्स के बीच से बचते हुए अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है. इस मीम को शेयर करके यूजर ने कटरीना-विक्की की शादी में एंट्री करने वाले लोगों के हाल को दर्शाया है.

एक और यूजर ने बेहद फनी मीम शेयर किया है. यूजर ने एक शख्स का प्लानिंग करते हुए फोटो शेयर किया है और कैप्शन लिखा- विक्की-कटरीना की शादी में सिर्फ एक ही चीज बची है कि शादी के बाद मेहमानों की याददाश्त को कैसे मिटाया जाए.

यहां देखें यूजर्स कटरीना-विक्की की शादी में मेहमानों की हालत को लेकर किस तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं-

