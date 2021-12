Katrina Kaif बनीं दुल्हन: बालों में गजरा, हाथों में चूड़ा,'मिसेज कौशल' की दिखी पहली झलक

खत्म हुआ लाखों फैंस का इंतजार....आखिरकार सामने आ ही गई बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस डीवा कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की पहली तस्वीर. इस एक पल के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कटरीना को उनके दूल्हे राजा विक्की कौशल की दुल्हनियां बनते हुए देखेंगे. अब वो पल आ ही गया जब कटरीना के ब्राइडल लुक का फैंस को दीदार हो गया है.

कैसा है कटरीना का ब्राइडल लुक?

कटरीना कैफ ने रेड कलर का खूबसूरत लहंगा पहना है. बालों में गजरा, हाथों में चूड़ा, नथ, मांग-टीका समेत पूरे सोलह श्रृंगार में कटरीना जंच रही हैं. कटरीना के ब्राइडल लुक में हर चीज खास है. विक्की ऑफ व्हाइट शेरवानी में हैंडसम लगे. कटरीना और विक्की की जोड़ी मेड इन हैवन लगीं. फैंस इस जोड़ी की पहली झलक पाकर काफी खुश हैं. शादी की इन तस्वीरों में विक्की-कटरीना की रोमांटिक केमिस्ट्री भी दिखी, दोनों की जोड़ी एक दूसरे को कॉम्पलिमेंट करती दिखी. कपल की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी.

ब्राइडल लुक में कटरीना के चेहरे पर दिखा खास नूर

कटरीना ने अपने ब्राइडल लुक को बेहद खास रखा है. अपने इस लुक में कटरीना रियल लाइफ अप्सरा लग रही हैं. फिल्मों में तो एक्ट्रेस को फैंस कई बार दुल्हन बनते हुए देख चुके हैं. लेकिन असल जिंदगी में दुल्हन बनने पर कटरीना के चेहरे पर अलग ही ग्लो और नूर नजर आ रहा है. कटरीना-विक्की ने शादी की तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं.

#Exclusive Vicky kaushal and katrina kaif look majestic as they make an appearance at the Six Senses Fort Barwara #vickykatrina #KatrinaVickyKiShaadi pic.twitter.com/HjaIRztTTI