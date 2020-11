करवा चौथ: शिल्पा शेट्टी ने छुए पति राज के पैर, शेयर किया पूजा का वीडियो

करवाचौथ पर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स सज-धज कर तैयार हुए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. देशभर में लोगों ने इस खास त्योहार को अपनी परंपराओं के मुताबिक मनाया. इसी क्रम में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं. वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने बताया है कि किस तरह उनके साथ-साथ उनके पति ने भी करवाचौथ का व्रत रखा था.

फिल्म हंगामा-2 से वापसी करने जा रहीं शिल्पा ने अपने ट्विटर हैंडल से जो पहला वीडियो शेयर किया उसमें वह अनिल कपूर की पत्नी सुनीता के घर पर अन्य कई महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में शिल्पा व्रत की परंपराओं को पूरा करती नजर आ रही हैं. वीडियो के कैप्शन में शिल्पा ने लिखा- पूजा और कथा के बाद रिवाजों को पूरा करते हुए केसी गैंग के साथ हमारी फोटो.

वीडियो के कैप्शन में शिल्पा ने लिखा, "कहना ही होगा कि ये साल थोड़ा अलग रहा, लेकिन हम सभी ने टेस्ट कराया था और हम सभी मुस्कुराते चेहरों और खुले मुंह के साथ निगेटिव पाए गए थे." शिल्पा ने वीडियो के कैप्शन में सुनीता कपूर को शुक्रिया कहा है और उन्हें बेस्ट होस्ट बताया है."

Our customary photo with the KC gang after our puja & katha.

Have to say this year was different, but we all got tested & were negative 😅, a prerequisite to attend but appreciated by all.

Thank you, #SunitaKapoor, for having us over & always being the bestest host. Love you. pic.twitter.com/D519SwgTc5