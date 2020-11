BB हाउस से निकलते वक्त कविता ने किया एजाज को इग्नोर, नहीं कहा गुडबाय

#BB14 ke ghar mein latki double nomination ki talvaar! Green zone walon ke haath mein bhi hogi nominated contestants ki kismat ki dor! Watch tonight 10:30 PM only on #Colors. Catch #BiggBoss before TV on @vootselect . #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @beingsalmankhan

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Nov 1, 2020 at 10:31pm PST