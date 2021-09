Kareena Kapoor Birthday: करीना के बर्थडे पर करण जौहर का स्पेशल नोट, कंगना रनौत ने भी किया विश

करीना कपूर खान 21 सितंबर को अपनी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे मना रही हैं. आज उनका बर्थडे है और इस दिन को उनके दोस्तों ने और भी खास बना दिया है. करण जौहर से लेकर करीना की BFF मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा, सभी ने एक्ट्रेस के लिए प्यारी भरे मैसेज शेयर किए हैं.

करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करीना के साथ अपनी फोटो साझा की है. वे लिखते हैं- 'हम गेम के पाउटर्स और पोजर्स हैं. मेरी फेवरेट गर्ल को उसके स्पेशल दिन पर ढेर सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे मेरी 'Poo' को (ये आवाज सुनने में कई तरह से गलत हो सकता है पर आज बोलना बनता है). बहुत सारा प्यार तुम्हें.' कंगना ने करीना की तीन तस्वीरों का कोलाज शेयर कर लिखा- 'इन सभी में सबसे गॉर्ज‍ियस करीना कपूर को हैप्पी बर्थडे'.

करण जौहर इंस्टा स्टोरी

करीना को लेकर करण-कंगना की पसंद एक

दिलचस्प बात ये है कि करण और कंगना काफी समय से जुबानी जंग में हैं. कंगना ने करण पर नेपोट‍िज्म को लेकर आरोप लगाए थे. करण ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कंगना के लिए अपनी नापसंद को जाह‍िर किया है. लेक‍िन करीना को भेजे बर्थडे विश से लगता है यहां पर दोनों की पसंद एक है.

कंगना रनौत इंस्टा स्टोरी

करीना की गर्ल गैंग ने किया विश

करीना की गर्ल गैंग यानी मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा ने भी खास मैसेज शेयर किया है. मलाइका ने करीना की फोटो शेयर की है, साथ ही लिखा- 'मेरी स्टन‍िंग और खूबसूरत बेबो को हैप्पी बर्थडे, हमेशा चमकती रहो ग्लो करती रहो, लव यू'. अमृता ने करीना के साथ फोटो शेयर कर लिखा- 'My ride or die , ying to my yang,Goblet to my wine, आई लव गर्ल, सबसे अच्छा दिन और साल हो तुम्हारा फायरबॉल...लव यू DJ Doll.'

मलाइका अरोड़ा इंस्टा स्टोरी

सबा अली खान इंस्टा स्टोरी

सबा ने भाभी करीना संग शेयर की थ्रोबैक फोटो

करीना की ननद यानी सबा अली खान (पटौदी) ने भी अपनी भाभी के साथ प्यारी सी तस्वीर शेयर की है. उन्होंने करीना और अपनी थ्रोबैक फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. करीना के चाहने वाले भी एक्ट्रेस के लिए किए इन पोस्ट्स पर उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.