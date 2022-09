सुहाना-अनन्या-नव्या नंदा का ग्रुप चैट ज्वॉइन करना चाहते हैं Karan Johar, सुनकर शॉक्ड हुईं Gauri Khan, कहा- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई...

'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' के सेकंड सीजन में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. महीप कपूर ने पति संजय कपूर के चीट करने के बारे में बताया तो सीमा सजदेह ने अरबाज खान संग तलाक पर बात की. इन सभी खुलासों के बीच करण जौहर कोई बड़ी बात ना कहें, ऐसा भला कैसे हो सकता है.

करण जौहर की बात सुन चौंकी गौरी खान

करण जौहर, श्वेता बच्चन नंदा और गौरी खान शो के एक एपिसोड का हिस्सा बनें. यहां करण जौहर की एक विश ने गौरी खान को हैरान कर दिया. करण जौहर ने खुलासा किया कि वे सुहाना खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, नव्या नंदा नवेली की ग्रुप चैट को ज्वॉइन करना चाहते हैं. करण ने कहा- गौरी तुम और मैं इस बात को जानते हैं कि अनन्या, सुहाना, नव्या और शनाया सभी ग्रुप चैट पर हैं. मुझे मिसिंग आउट होने का डर है कि मैं इस ग्रुप में नहीं हूं. करण जौहर की बात सुन गौरी खान शॉक्ड होकर फिल्ममेकर से पूछती हैं- क्या वो सच में इस ग्रुप को ज्वॉइन करना चाहते हैं? इस पर करण जौहर ने कहा- हां.

फिर गौरी खान पूछती हैं- उनमें क्या ऐसा खास है जो हमारे पास नहीं है? इस पर करण गौरी खान को टीज करते हुए कहते हैं- Been there, done that, एक टी-शर्ट खरीदी, फिर मूव ऑन कर लिया. मैं उनके साथ हैंगआउट करना चाहता हूं.

गौरी ने की करण की खिंचाई

करण जौहर की ये बात सुनकर गौरी खान उनकी खिंचाई करती हैं. उन्हें बताती हैं कि वो अपने ग्रुप चैट में तो जवाब नहीं देते और अब उन्हें डंप करना चाहते हैं. गौरी खान कहती हैं- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण, हमें छोड़ दो और इस ग्रुप चैट में रहो? हमारे ग्रुप चैट में एक शब्द नहीं बोलते हो. बिजी रहते हो और हमें छोड़ना चाहते हो और वहां जाना चाहते हो. गौरी ने करण जौहर से पूछा क्या होगा अगर सुहाना, अनन्या,शनाया, नव्या उन्हें डंप कर देंगी तो?

जवाब में महीप कपूर और भावना पांडे ने कहा कि बच्चों में करण जौहर को रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं है. शो में करण ने गौरी खान, महीप कपूर, भावना पांडे और उनके बच्चों संग अपनी इक्वेशन पर भी बात की. मालूम हो, करण जौहर ही महीप कपूर की बेटी शनाया को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं. करण कई स्टारकिड्स को लॉन्च कर चुके हैं. इनमें जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, वरुण धवन, आलिया भट्ट जैसे नाम शामिल हैं.