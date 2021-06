करण जौहर के नए प्रोजेक्ट का ऐलान, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनेगी फिल्म

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है. ये फिल्म वकील सी. शंकरन नायर पर बेस्ड है. फिल्म का टाइटल The Untold Story of C. Sankaran Nair है. फिल्म उस अदालती लड़ाई को पेश करेगी जो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी.

करण जौहर का नया प्रोजेक्ट

ये फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और रघु पलट (शंकरन नायर के परपोते) और उनकी पत्नी पुष्पा पलट द्वारा लिखित बुक 'The Case That Shook the Empire' से एडॉप्ट की गई है. फिल्म करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित की जाएगी और जल्द ही फ्लोर पर जाएगी. लीड कास्ट की घोषणा जल्द की जाएगी. करण जौहर ने पोस्ट कर लिखा- The Untold Story of C. Sankaran Nair को बनाते हुए और ऐतिहासिक इंसान को पर्दे पर उतारते हुए बहुत एक्साइटेड हूं.



करण जौहर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शेरशाह इस लिस्ट में है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी होंगे. वहीं फिल्म लाइगर को लेकर भी चर्चा है. इसमें साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा लीड रोल में होंगे. अनन्या पांडे अपोजिट रोल में होंगी. इसके अलावा करण संजय कपूर की बेटी शनाया को भी लॉन्च करने वाले हैं. दोस्ताना 2, मिस्टर लेले, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में भी करण प्रोड्यूस कर रहे हैं. ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. मिस्टर लेले में वरुण धवन नजर आएंगे.

दोस्ताना 2 में जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लीड रोल में हैं. पहले कार्तिक आर्यन भी इस फिल्म का हिस्सा थे. अब वो इसे बाहर हो गए हैं.