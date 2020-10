गांधी जयंती पर करण की पीएम मोदी को चिट्ठी, किया बड़ा ऐलान

फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी. उस चिट्ठी के जरिए करण ने बताया है कि वे और पूरी इंडस्ट्री देश की संस्कृति, इसके महान इतिहास और शौर्य पर कई फिल्में बनाने जा रही है. करण के मुताबिक पूरा बॉलीवुड आजादी के 75 साल को धूम-धाम से मनाना चाहता है.

करण की पीएम मोदी को चिट्ठी

करण ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को बॉलीवुड की इस नई मुहिम के बारे में विस्तार से बताया है. करण ने ट्वीट में लिखा है- पीएम मोदी जी हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम इस महान देश पर कहानियां बनाने जा रहे हैं जब आजादी के 75 साल का जश्न मनाया जाएगा. अपनी इस पोस्ट में करण ने एक स्पेशल नोट शेयर किया है. उस नोट में विस्तार से बताया गया है कि बॉलीवुड अब कौन सी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है.

नोट में लिखा है- ‘Change Within’ मुहिम के तहत फिल्म इंडस्ट्री साथ में आ कुछ ऐसी कहानियां दिखाना चाहती है जिसमें देश की संस्कृति, उसका शौर्य दिखाया जा सके. कहानियों ने ही हमे बनाया है और इस देश के हर कोने में ऐसी कई कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं. पिछले साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राजकुमार हिरानी ने एक फिल्म बनाई थी. अब हम फिर आजादी का जश्न मनाने के लिए कुछ बेहतरीन मुहिम के साथ खुद को जोड़ने जा रहे हैं. वहीं उसी नोट में करण ये भी बता रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री पीएम मोदी से काफी प्रेरणा लेती है. उनके मुताबिक अब ऐसी कहानियां दिखाई जाएंगी जो भारत की आत्मा को दिखाए. इस मुहिम में इंडस्ट्री पीएम मोदी से सहयोग की उम्मीद रखती है.

Honourable PM @narendramodi ji...we are humbled & honoured to curate stories of our great nation whilst we celebrate 75 years of India’s independence @RajkumarHirani @aanandlrai @ektarkapoor #SajidNadiadwala #RohitShetty #DineshVijan #ChangeWithin #IndianFilmFraternity @PMOIndia pic.twitter.com/zypmyRf2Qg