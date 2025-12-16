scorecardresearch
 
कपिल शर्मा की 5वीं पत्नी बनकर गिन्नी ने किया डेब्यू, देखकर नहीं रुकेगी हंसी, इम्प्रेस हुए फैंस

कॉमेडियन कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने अपने एक्टिंग डेब्यू से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है. गिन्नी का फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में कैमियो देखने को मिला है. फिल्म में गिन्नी को देखकर भारती सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने गिन्नी की खूब तारीफ की है.

कपिल शर्मा की पत्नी का एक्टिंग डेब्यू (Photo: Youtube @@LifeOfLimbachiyaas Screengrab)
कॉमेडियन के तौर पर तहलका मचाने के बाद कपिल शर्मा अब एक्टर के तौर पर भी छा चुके हैं. 12 दिसंबर को उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हुई है. फिल्म को भले ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन उनके काम की तारीफ हो रही है. सबसे खास बात ये है कि फिल्म में कपिल की 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 5 पत्नियां हैं और उनकी पांचवीं पत्नी उनकी रियल लाइफ वाइफ गिन्नी चतरथ ही बनी हैं.

कपिल शर्मा की पत्नी ने किया फिल्मों में डेब्यू

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने अपना ग्रैंड एक्टिंग डेब्यू किया है. हालांकि, फिल्म में उनका सिर्फ कैमियो ही है, जो हर किसी के लिए बड़ा सरप्राइज था. गिन्नी फिल्म में कपिल की पांचवीं पत्नी के रोल में दिखाई दी हैं, जिनके साथ बचपन में ही उनकी मां उनका रिश्ता पक्का कर देती हैं. कपिल खुद भी इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी 4 नहीं बल्कि 5 पत्नियां हैं. जब उन्हें मां से उनकी 5वीं पत्नी के बारे में पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं.

कपिल संग फिल्म में दिखीं गिन्नी

गिन्नी ने एक्टिंग से किया इंप्रेस

गिन्नी की बात करें तो उनका भले ही छोटा रोल है. मगर उस छोटे किरदार में भी उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से जान फूंक दी है. उनकी एक्टिंग की जितनी सराहना करें कम है. फिल्म के क्लाइमैक्स में गिन्नी को देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. 

गिन्नी की दमदार एक्टिंग

भारती, समय रैना हुए गिन्नी के मुरीद

कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने यूट्यूब व्लॉग में फिल्म की स्क्रीनिंग के खास मोमेंट्स भी दिखाए हैं. भारती के वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही फिल्म में गिन्नी की एंट्री होती है तो हर कोई दंग रह जाता है. सभी उस सीन पर सभी चिल्लाकर गिन्नी को चीयर करते दिखे. सबने जोरदार तालियां बजाईं. कॉमेडियन समय रैना, हर्ष लिंबाचिया सभी गिन्नी की तारीफ करते नजर आए. 

 

गिन्नी से इंप्रेस फैंस

बॉक्स ऑफिस पर कैसी चल रही फिल्म?

कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की बात करें तो फिल्म में कपिल के अपोजिट आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और वारिना हुसैन नजर आई हैं. यह फिल्म 2015 की में आई 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. मगर 'किस किसको प्यार करूं 2' पर फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा है. 

