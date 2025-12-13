कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' को मिली धीमी शुरुआत, वीकेंड पर करेगी कमाल?

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लंबे समय के बाद कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से थिएटर्स में वापसी कर ली है. उनकी फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज हुई. ये साल 2015 में आई कपिल की हिट फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल है. उम्मीदों और नॉस्टैल्जिया की सवारी करते हुए फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक ओपनिंग की. सोशल मीडिया पर इसे मिक्स लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं.

कपिल की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

सैक्निल्क के शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' ने ओपनिंग डे पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये (इंडिया नेट) की कमाई की. पहले दिन की परफॉरमेंस दर्शकों के ठीकठाक इंटरेस्ट को दिखाती है, जो मुख्य रूप से कपिल शर्मा के फैन बेस और फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं. शुक्रवार को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 16.45 प्रतिशत रही, जिसमें शाम और रात के शोज में बढ़ोतरी देखी गई. मॉर्निंग शोज में 5.91 प्रतिशत, दोपहर के शोज में 13.90 प्रतिशत, इवनिंग शोज में 17.21 प्रतिशत और नाइट शोज में 28.77 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही.

ताजा शुरुआती ट्रेंड्स के अनुसार, दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 30 लाख (इंडिया नेट) कमाए हैं. इससे कुल कलेक्शन अब तक लगभग 1.78 करोड़ रुपये हो गया है. सुबह के शुरुआती शोज के तुरंत बाद दर्शकों ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने रिएक्शन शेयर किए. इसमें अलग-अलग तरह की राय सामने आईं.

कई फैंस सीक्वल से साफ तौर पर खुश हैं. एक फैंस ने लिखा, 'अभी अभी एक ब्लॉकबस्टर देखी है. क्या कमाल की फिल्म है.' इस यूजर ने फिल्म को पांच स्टार भी दिए. दूसरे ने लिखा, 'बेहतरीन काम किया है बड़े भाई.' एक अलग यूजर ने दिवंगत एक्टर असरानी की परफॉरमेंस को हाइलाइट किया. उसने कहा कि फिल्म 90 के दशक की गोविंदा स्टाइल ह्यूमर को बहुत याद दिलाती है, जो लंबे समय से बॉलीवुड कॉमेडी प्रेमियों के लिए नॉस्टैल्जिक चार्म जोड़ती है.

#KisKiskoPyaarKaroon2 Late Asrani is too good. All in all, Kis Kisko Pyaar Karoon 2 is worth watching for all those who enjoy madcap capers and who miss 90s Govinda comedy-type films https://t.co/Bjg6dDt4YE — Fenil Seta (@fenil_seta) December 12, 2025

क्या है किस किसको प्यार करूं 2 की कहानी?

डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी की बनाई यह फिल्म उथल-पुथल और कन्फ्यूजन से भरी हुई है. इसमें पागलपन को कई स्तर ऊपर ले जाते हुए कपिल शर्मा का किरदार हर तरह की शादी में शामिल होता नजर आता है. निकाह से लेकर फेरे तक और क्रिश्चियन वेडिंग तक, वो करता है. कहानी में कपिल एक हिंदू लड़के का रोल निभा रहे हैं, जो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है. दोनों एक होने की कोशिश करते हैं. इसी के चक्कर में कपिल के किरदार की शादी तीन अलग-अलग धर्म की लड़कियों से हो जाती है.

फिल्म में कपिल शर्मा के साथ पारुल गुलाटी, आयशा खान, हीरा वरीना और त्रिधा चौधरी ने काम किया है. सुशांत सिंह, दिवंगत एक्टर असरानी, अखिलेंद्र मिश्रा, विपिन शर्मा, जेमी लीवर, स्मिता जयकर और सुप्रिया शुक्ला जैसे एक्टर्स इस पिक्चर की सपोर्टिंग कास्ट में हैं.

