उद्धव ठाकरे के ड्रग कमेंट पर भड़कीं कंगना, 'गंदी राजनीति कर रहे, शर्म आनी चाहिए'

कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक बार फिर जुबानी बहस छ‍िड़ गई है. इस बार ये लड़ाई ड्रग्स की खेती को लेकर है. दरअसल, सीएम ठाकरे ने रव‍िवार को दशहरा रैली में कंगना के पीओके वाले बयान के संदर्भ में कहा था क‍ि कुछ लोग मुंबई को ड्रग्स का हब कहकर बदनाम करने की कोश‍िश कर रहे हैं. उन्होंने कंगना के होमटाउन हिमाचल प्रदेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि लोगों को ये नहीं पता क‍ि गांजा की खेती आख‍िर कहां होती है. सीएम के इस बयान के बाद अब कंगना ने उन्हें जवाब दिया है.

कंगना ने ट्व‍ीट क‍िया- 'आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी. पब्ल‍िक सर्वेंट होकर आप इस तरह के तुच्छ झगड़ों में शामिल हो रहे हैं, अपनी ताकत को खुद की बेइज्जती, नुकसान और लोगों को नीचा दिखाकर जो आपसे सहमत नहीं हैं. आपको वो कुर्सी शोभा नहीं देती जिसपर बैठकर आप गंदी राजनीति कर रहे हैं. SHAME'.

कंगना रनौत ट्वीट

'आपके जैसे नेता जिन्हें इस राज्य (हिमाचल प्रदेश) के बारे में ऐसी प्रतिशोध वाली, छोटी और बीमार सोच वाली जानकारी है, जो क‍ि भगवान श‍िव और मां पार्वती का निवास स्थान है, जहां मार्कंड्य, मनु ऋष‍ि और पांडव जैसे महान ऋष‍ियों ने निर्वासन का काफी समय बिताया'.

कंगना रनौत ट्वीट

You should be ashamed of yourself chief minister, being a public servant you are indulging in petty fights, using your power to insult, damage and humiliate people who don’t agree with you, you don’t deserve the chair you have acquired by playing dirty politics. SHAME. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

'मुख्यमंत्री जी आप बहुत छोटे विचार वाले व्यक्त‍ि हैं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहां मंद‍िरों की संख्या सबसे अध‍िक है साथ ही जीरो क्राइम रेट्स, और हां, यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है जहां सेब, किवी, अनार, स्ट्रॉबेरी उपजाए जाते हैं'.

Look at the audacity of a working CM he is dividing the country who has made him Maharashtra ka thekedaar? He is just a public servant there was someone else before him soon he will be out someone else will come to serve the state, why is he behaving like he owns Maharashtra? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

Just how beauty of Himalayas belongs to every Indian, opportunities that Mumbai offers too belongs to each one of us, both are my homes, Uddhav Thackeray don’t you dare to snatch our democratic rights and divide us, your filthy speeches are a vulgar display of your incompetence.. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

कंगना के इन ट्वीट का सिलसिला यहां नहीं रुका. उन्होंने आगे भी अपनी बात जारी रखते हुए लिखा- 'कार्यसेवा में मौजूद मुख्यमंत्री को देख‍िए जो देश को विभाजित करने की कोश‍िश कर रहे हैं और खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार बना लिया है. वे सिर्फ एक लोक सेवक हैं. उनसे पहले कोई और था और उनके बाद कोई और राज्य की सेवा में आएंगे. वे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वे महाराष्ट्र के माल‍िक हैं'.

आम‍िर को भी कंगना ने लपेटा

कंगना ने इस जुबानी जंग में अपने ऑफिस को तोड़े जाने को लेकर आमिर खान का भी लपेटे में लिया. उन्होंने लिखा- 'जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था मेरा घर तोड़ दिया, जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंटॉलरन्स गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने ने इस इंटॉलरंट देश में? @aamirkhan'.

मालूम हो कि कंगना रनौत और सीएम ठाकरे के बीच ये लड़ाई सुशांत केस के बाद शुरू हुई थी. एक बयान में कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी. उसके बाद से ही कंगना, संजय राउत समेत सीएम उद्धव ठाकरे के निशाने पर हैं. हालांकि वे भी हर बार अपनी बात बेबाकी से रखती आई हैं.